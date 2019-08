Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Exportwachstum in Japan hat sich im Juli zwar etwas besser als im Marktkonsens erwartet (-2,2% gg. Vj.) entwickelt, gleichwohl lag die Jahresrate zum achten Mal in Folge mit -1,6% im negativen Bereich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allen voran der Handel mit der Volksrepublik China sei dabei stark rückläufig - hier liege die Jahresrate nun bei -9,3%. Insgesamt würden die Handelsbilanzdaten damit auf eine Verlangsamung der Wachstumsdynamik hinweisen. Die Analysten würden damit rechnen, dass die japanische Wirtschaft im 2. Halbjahr 2019 schrumpfen werde. (19.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.