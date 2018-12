Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die global drittgrößte Volkswirtschaft wächst moderat, so die Analysten der Helaba.Um diese Nachfrageverzerrung abzumildern und einen gesamtwirtschaftlichen Einbruch zu verhindern, solle der aktuelle Steuersatz von 8% für Waren des täglichen Bedarfs beibehalten werden. Darüber hinaus seien Subventionen z. B. im Einzelhandel angedacht, da der private Konsum die weitaus wichtigste Komponente des Bruttoinlandsproduktes darstelle. Unterstützt vom positiven Konjunktureffekt durch die Olympischen Spiele in Tokio sei dann für 2020 keine Rezession zu erwarten, sondern lediglich eine Wachstumsabschwächung auf 0,3%.Japan sei mit dem Grundproblem einer sehr hohen Staatsverschuldung konfrontiert - und das unter dem Druck einer alternden Gesellschaft: Der staatliche Schuldenberg betrage mittlerweile mehr als 220% des BIP. Die kostenintensiven Vorbereitungen für Olympia würden hier obendrein belasten, ebenso wie die fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen. Die zusätzlichen Staatseinnahmen durch die Mehrwertsteuererhöhung würden zur Finanzierung der steigenden Renten-, Gesundheits- und Pflegekosten dienen. So bleibe die Sanierung der Staatsfinanzen auf absehbare Zeit schwierig. Eine weitere Herausforderung seien Naturkatastrophen, von denen Japan unlängst in hohem Maße heimgesucht worden sei und deren Schäden nun mit zusätzlichen staatlichen Mitteln beseitigt würden. Darüber hinaus sei Japan als exportorientierte Volkswirtschaft mit schwacher Binnenwirtschaft besonders vom sich weltweit ausweitenden Protektionismus betroffen. (Ausgabe vom 03.12.2018) (11.12.2018/ac/a/m)