Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Japan zeigen die jüngsten Daten zur Industrieproduktion, dass zwar der dreimonatige Abwärtstrend gebrochen ist, aber die Erholung nicht stark genug war, um den verlorenen Boden wieder aufzuholen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die Produktion sei im Februar um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, in dem der Rückgang noch 3,4 Prozent betragen habe. Weiterhin würden der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie mögliche Zölle auf Automobile die japanische Produktion belasten. Derweil sei die Arbeitslosenquote im Februar gesunken und befinde sich mit 2,3 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit fast drei Dekaden. Eine steigende Knappheit an Arbeitskräften aufgrund der alternden Gesellschaft und der geringen Zuwanderung führe dazu, dass in jeder Region des Landes die Anzahl der Jobangebote über der der Bewerber liege. Doch die geschätzten Lohnzuwächse würden mit rund 0,9 Prozent bisher überschaubar bleiben. Premierminister Abe kämen die guten Daten gelegen. Bald stünden Wahlen auf lokaler Ebene sowie zum Unterhaus an. Die Deutsche Bank AG geht von einer konjunkturellen Erholung in Japan aus, auch wenn die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal negativ ausfallen dürften. Den Yen sehe man darum gegen den Euro bis Ende dieses Jahres rund drei Prozent aufwerten. (01.04.2019/ac/a/m)