Japan befinde sich aktuell an einem Optimalpunkt, was seine Demografie anbelange. Jesper Koll prognostiziere sogar, dass Japan die einzige entwickelte Wirtschaft sein werde, die das von politischen Entscheidungsträgern verfolgte ultimative Ziel erreiche - die Entwicklung einer neuen japanischen Mittelschicht in den kommenden drei bis fünf Jahren.



Die Zahlen sprächen für sich selbst: Obwohl die absolute Zahl der Gesamtbeschäftigten - alle Menschen zwischen 15 und 65 Jahren - in den vergangenen zwei Jahren um rund ein halbes Prozent zurückgegangen sei, stehe dem ein stetiger Anstieg der Beschäftigungsquote von rund 1,5 Prozent entgegen. Die Belastung durch sinkende Bevölkerungszahlen werde also durch einen Anstieg der Menschen, die arbeiten würden und am wirtschaftlichen Leben teilhätten, mehr als ausgeglichen.



Da das Angebot an Arbeitskräften sinke, würden Unternehmen bessere Beschäftigungsbedingungen und höhere Gehälter bieten. Es gehe hierbei jedoch nicht nur um eine höhere Vergütung. Es sei das Gesamtpaket an Beschäftigungsbedingungen, das darüber entscheide, ob eine Arbeitsstelle angetreten werde oder man lieber zu Hause bleibe - Arbeitsplatzsicherheit, Karriereentwicklung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, usw.



Positive Veränderungen würden sich bereits beobachten lassen. Unternehmen würden nun Netto-Vollzeitarbeitsplätze schaffen - eine komplette Kehrtwende der Entwicklung der vorhergehenden 20 Jahre. Von 1995 bis 2015 habe die japanische Wirtschaft Vollzeitstellen zerstört, da nur Teilzeitstellen geschaffen worden seien. Dadurch sei der Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung von 20 auf fast 40 Prozent gestiegen. Vor ca. zwei Jahren habe sich dies zu verändern begonnen, und 2017 seien mehr als die Hälfte aller neu geschaffenen Stellen Vollzeitstellen gewesen. Viele führende Unternehmen hätten damit begonnen, in Teilzeit Beschäftigte auf Vollzeitbasis neu einzustellen.



Die Bedeutung der Veränderung bei der Qualität der geschaffenen Stellen - in Vollzeit statt in Teilzeit - könne nicht genug betont werden. Dies sei ein zentraler Punkt jedes guten Wirtschaftszyklus: Die Einkommen seien nicht nur höher, sondern auch vorhersehbar, was die Aufnahme von Fremdkapital und Krediten ermögliche. Ein guter Arbeitsmarktzyklus führe zu einer besseren und stabileren Gesellschaft. Beispielsweise würden die Zahlen der Haushaltsgründungen und Eheschließungen wieder nach oben gehen. Ja, es sei anders: In Japan sehe es ganz danach aus, als würde die aktuell junge Generation es besser haben als ihre Eltern.



3. Die öffentliche Ordnung habe sich von politischer Instabilität und Ad hoc-Lösungen zu Stabilität und wachstumsfördernder Konstanz gewandelt.



Zwischen 1990 und 2012 habe Japan eine der instabilsten politischen Führungen in der neueren Geschichte. Im Gegensatz dazu sei das heutige Japan zu einer Bastion der politischen Stabilität geworden. Premierminister Shinzo Abe feiere diesen Monat sein fünfjähriges Amtsjubiläum und, was noch wichtiger sei, die aktuellen Wahlergebnisse hätten die Chancen, dass Team Abe auf absehbare Zeit im Amt bleibe, erhöht. Das sind für uns alle im privaten Sektor gute Nachrichten - ob wir uns als Unternehmer, Wirtschaftsführer, Investoren, Konsumenten, Pensionäre oder eine Kombination daraus sehen, so die Experten von WisdomTree Europe.



Natürlich werde man mit der Politik von Abe einverstanden sein oder auch nicht, es seien jedoch die Vorhersehbarkeit und die Konstanz der Politik, die oft wichtiger seien als die Inhalte. Ein Hin und Her sei das Schlimmste, was passieren könne. Je weniger sich Unternehmer und Wirtschaftsführer darauf verlassen könnten, wie Steuergesetze, Investitionsvorschriften, die Energiepolitik, das Arbeitsrecht oder die Kosten für das Gesundheitswesen in ein paar Jahren aussehen würden, desto vorsichtiger würden sie. Ebenso wie die politische Stabilität Japans in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren wichtig gewesen sei für den wirtschaftlichen Erfolg, sei die Falle der politischen Instabilität und einer unsicheren Regierung ein großer Negativfaktor gewesen, der den Unternehmergeist und die Bereitschaft des privaten Sektors, Risiken einzugehen und in die Zukunft zu investieren, beeinträchtigt habe.



Ob man auf der Seite von Team Abe stehe oder nicht, es könne eine kontinuierliche Erfolgsbilanz der Unternehmens- und Wachstumsförderung nachweisen. Fraglos könnte mehr getan werden, um Unternehmertum und Wachstum zu fördern, doch die grundlegende Richtung sei jetzt eine konstruktive. Insbesondere sei eine vorzeitige Verschärfung der Geldpolitik nun unwahrscheinlich. Während der Zeitraum 1990 bis 2012 von einer sich wiederholenden "Stop-and-Go"-Geldpolitik und fiskalischen Boom-Bust-Zyklen geprägt gewesen sei, halte Team Abe den konstanten Kurs einer moderaten fiskalischen und geldpolitischen Unterstützung. Dies schaffe wiederum ideale Bedingungen für den privaten Sektor, um nicht nur ein stabiles Wachstum, sondern Fluchtgeschwindigkeit zu entwickeln. Dieses Mal sei anders.



4. Die herrschende Elite Japans stehe nun gemeinsam hinter ihrem Ziel, den Status Japans als Nation der ersten Riege zurückzugewinnen.



Die Veränderungen am Unternehmenseigentum und politische Stabilität seien die tiefen strukturellen Veränderungen, die stattgefunden hätten, doch am wichtigsten sei vielleicht, dass die Motivation und der Ehrgeiz der herrschenden Elite Japans ein neues Ziel gefunden habe. Einfach ausgedrückt habe der Aufstieg Chinas von einer aufstrebenden Wirtschaft zu einem globalen Wettbewerber die Aufmerksamkeit der japanischen Elite in den vergangenen Jahrzehnten wie nichts anderes fokussiert. Japan möchte auf keinen Fall zu einer wirtschaftlichen Kolonie Chinas werden. Premierminister Abe habe in einer Rede im amerikanischen Kongress die Dringlichkeit grundlegender Veränderungen im wirtschaftlichen Aufbau Japans betont, indem er sie als unausweichlich bezeichnet habe.



"In meinen rund 30 Jahren im Geschäft habe ich die herrschenden Eliten - Politiker, Technokraten, unternehmerische und gesellschaftliche Vordenker, ob jung oder alt - noch nie so vereint in ihrem Eifer gesehen, den Status Japans als unangefochtene Nation der ersten Riege zurückzugewinnen", so Jesper Koll. Während die vergangenen Jahrzehnte von Schwarzseherei und Fatalismus geprägt gewesen seien, zeichne sich das Japan von heute durch Ehrgeiz, Selbstvertrauen und einen neu gewonnenen Idealismus aus. Japan möchte Japan sein, nicht Amerika und auch nicht China.



Niemand könne im Moment sagen, wie das neue Japan aussehen werde, doch ein neues Japan sei zweifelsohne in der Entstehung. Dieses Mal sei anders - es gebe Anlass für Optimismus, Japan. (27.02.2018/ac/a/m)







