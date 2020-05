Auch in Japan habe man die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus im 2. Quartal noch verschärfen müssen. Der seit dem 8. April in Tokio und sechs weiteren Regionen geltende Ausnahmezustand sei zwischenzeitlich auf das ganze Land ausgeweitet worden. Zwar sei der Notstand in vielen Präfekturen mittlerweile wieder aufgehoben worden, weil sich Erfolge beim Kampf gegen das Virus eingestellt hätten, dennoch würden natürlich Beschränkungen bestehen bleiben und die Bevölkerung mache sich natürlich auch weiterhin Sorgen, was das Verhalten beeinflusse.



Diese Tatsachen dürften der ökonomischen Aktivität im Inselstaat mit Blick auf das 2. Quartal ebenfalls nicht helfen. Die Krise offenbare sich entsprechend auch weiterhin in den makroökonomischen Daten. So seien die Kiosk-Umsätze im Berichtsmonat April um 10,6% Y/Y zurückgegangen. Die Binnennachfrage werde offenkundig immer stärker zu einem Problem. Folglich sollte man wohl auf das 2. Halbjahr setzen. Tokio werde ganz eindeutig zunächst auf Impulse aus China und dann auch ein Anziehen der Nachfrage nach japanischen Gütern in den USA und in Europa hoffen müssen.



Der Yen sei ein "sicherer Hafen" am Devisenmarkt - und damit eine "Low-Beta-Währung". Die Lockerung der Beschränkungen in Japan und die generelle Hoffnung auf eine globale Besserung der Lage, die sich beispielsweise bereits in weltweit steigenden Aktienkursen manifestiere, sollten dem Yen also nicht helfen. Auch die Geldpolitik in Tokio müsse vom Devisenmarkt ganz genau im Auge behalten werden. Neue Kreativität bei der dortigen Notenbank könnte die Währung Japans ebenfalls noch belasten. Diese habe inzwischen auf einer außerplanmäßigen Krisensitzung ein neues Programm zur Unterstützung von kleineren und mittelgroßen Unternehmen beschlossen. (Ausgabe vom 22.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Start des neuen Jahres ist die japanische Wirtschaft um 0,9% Q/Q geschrumpft, so die Analysten der Nord LB.Pessimisten hätten noch etwas schwächere Daten erwartet, dennoch sei festzuhalten, dass die Coronavirus-Krise die japanische Wirtschaft in spürbarem Ausmaß getroffen habe. Der Staat habe den Nachfrageausfall natürlich nicht voll kompensieren können. Die Krise werde die japanische Wirtschaft nicht nur im 1. Quartal nachhaltig unter Druck setzen. Vor allem die zu erwartende Schwäche der Nachfrage aus dem Ausland, die durch den Lockdown der Wirtschaften in Europa und Nordamerika ausgelöst werde, sei sicherlich ein relevanter Belastungsfaktor.