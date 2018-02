Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das japanische Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2017 um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gestiegen, berichten die Analysten der DekaBank.Den Erwartungen der Analysten entsprechend hätten im vierten Quartal der private Konsum und die Unternehmensinvestitionen für positive Wachstumsbeiträge gesorgt. Hingegen hätten die Lagerinvestitionen sowie der Außenhandel gebremst.Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Japan sei in den vergangenen Monaten auch als Indiz für den synchronen globalen Aufschwung angeführt worden. In den kommenden Quartalen werde darauf zu achten sein, dass diese Einschätzung nicht an Glanz verliere. (14.02.2018/ac/a/m)