Politisch relevante Themen wie Kartellrecht oder Datenschutz könnten auch für die großen Technologienamen ein gewisses Risiko tragen. Die kurz FAANG genannten Unternehmen Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) und Alphabet (Google) (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) hätten in den letzten Jahren die Entwicklung des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) angeführt, ihre aktuellen Bewertungen würden jedoch schon die Bedenken hinsichtlich des regulatorischen und politischen Klimas widerspiegeln. Trotz solider Fundamentaldaten dürfte die Stimmung hier durchwachsen bleiben.



Wir denken, dass US-Aktien die so genannte "Wall of Worry" überwinden werden, aber die Renditen dürften nicht mehr so üppig ausfallen wie bisher, so die Experten von M&G Investments.



Historisch gesehen sei den letzten sieben Rezessionen zwar eine umgekehrte Zinskurve vorausgegangen, aber für sich alleine sei das noch kein Indikator für einen Konjunkturrückgang. Die Zinsstrukturkurve sagt uns etwas über den Zustand der Wirtschaft und gibt Aufschluss darüber, ob die Zentralbank den Fuß auf der Bremse oder auf dem Gaspedal hat, so die Experten von M&G Investments. Die Umkehrung, die man dieses Mal sehe, habe andere Gründe: Normalerweise drehe sich die Zinskurve, wenn Zentralbanken bei langsamem Wachstum die kurzfristigen Zinssätze anheben würden. Aktuell würden die Zentralbanken die kurzfristigen Zinsen jedoch senken, obwohl das Wachstum in Ordnung sei. Das Signal werde verzerrt durch eine expansive Geldpolitik, Nervosität der Anleger und den konzentrierten Aktienbesitz großer institutioneller Anleger wie Pensionsfonds oder Versicherungen. Statt sich auf die Interpretation von Zinskurven zu konzentrieren, würden die Experten von M&G Investments es daher für sinnvoller halten, stärker die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern zu beobachten.



Die USA würden die dynamischste Volkswirtschaft der Welt mit einem günstigeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld als andere Industrienationen bleiben, wie zum Beispiel Europa. Für Investoren, die sich Sorgen über eine Verlangsamung des globalen Wachstums und geopolitische Risiken machen würden, biete der US-Markt eine Reihe defensiverer Möglichkeiten.



Darüber hinaus seien die Chancen, in den USA besonders gut Unternehmen zu finden, die zusätzlich zu angemessenen Erträgen auch ihre Dividenden nachhaltig über die Jahre steigern könnten - in Zeiten knapper Renditen in allen Anlageklassen sei das eine überzeugende Eigenschaft. (29.10.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das Jahr vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November 2020 wird auch für die US-Aktienmärkte ein besonderes; welche Themen jetzt eine Rolle spielen, beleuchtet Ritu Vohora, Investmentdirektor bei M&G Investments.Der längste Bullenmarkt der Geschichte sterbe nicht nur deshalb, weil er alt sei. Man sehe zwar Anzeichen für die Spätphase des Zyklus, aber es würden auch etliche Faktoren stimulierend auf die Aktienmärkte wirken. So wachse die US-Wirtschaft immer noch stark, die Arbeitslosenquote sei niedrig, die Geldpolitik bleibe expansiv und vor allem bleibe die Verbrauchernachfrage stabil.Bisher hätten US-Unternehmen in diesem Jahr ihre Erträge durch Wachstum in vielen Bereichen steigern können. Auf der anderen Seite aber habe der Druck, Gewinne zu machen, bei den Unternehmen die Bereitschaft gesenkt, Geld auszugeben oder zu investieren. Sollte diese Zurückhaltung zu einer Welle von Herabstufungen führen, könnte das die ohnehin schon vorsichtige Stimmung der Anleger noch weiter trüben. Allerdings sei auch schon vor den letzten beiden Berichtszeiträumen ein Gewinnrückgang erwartet worden und am Ende seien die Ergebnisse doch besser gewesen.