Auch den chinesischen Banken habe in der Vergangenheit der Ruf vorausgeeilt, ineffizient zu sein und sich nur langsam zu modernisieren. Viele von ihnen hätten sich jedoch als höchst innovativ erwiesen. Doch Innovation berge auch Risiken. Ein hohes Niveau an staatlicher Kontrolle habe auf dem chinesischen Finanzmarkt Anreize geschaffen, die Regulierung dadurch zu umgehen, indem die Kreditvergabe von traditionellen Darlehen hin zu "Anlageprodukten" verlagert worden sei. Dabei handle es sich um einen unübersichtlichen Bereich, mit geringeren Kapitalanforderungen. Bei vielen Banken seien infolgedessen die Anlagen höher als der Kreditbestand. Dieser Effekt habe zwar das Vermögenswachstum begünstigt, aber gleichzeitig ein bedeutendes Systemrisiko geschaffen.



Im vergangenen Jahr sei zu beobachten gewesen, dass die chinesische Finanzaufsicht damit begonnen habe, schärfere Maßnahmen zu ergreifen, um das Wachstum der so genannten "Schattenbanken" zu begrenzen. Das habe bereits einen spürbar positiven Einfluss auf die Kreditvergabepraxis gehabt. Trotz der jüngsten Verlangsamung des Vermögenswachstums der Banken sei das Niveau der Systemschulden noch immer hoch und erfordere auch mittelfristig weitere Reformen.



Nirgends sei die Geschwindigkeit des Wandels deutlicher spürbar als im chinesischen Einzelhandel. Die Zunahme von Onlinetransaktionen habe Auswirkungen für Unternehmen weltweit gehabt, aber nur wenige Länder seien durch diese Disruption so geprägt worden wie China. Etwa 15 Prozent aller Einzelhandelsumsätze würden hier online getätigt, sodass in China der Anteil des Onlinehandels fast doppelt so hoch sei wie in den USA. Der Marktführer Alibaba sei bereits Inbegriff, über ein "neues Einzelhandelsmodell" das "Einkaufserlebnis" der verbleibenden 85 Prozent des Offlinehandels "neu zu definieren".



Darüber hinaus hätten sich chinesische Internetfirmen sehr viel weiter in die Finanzdienstleistungen hinein ausgeweitet als ihre westlichen Pendants. Dadurch sei China der größte E-Finance-Markt der Welt geworden, mit etwa 500 Millionen E-Payment-Nutzern, 400 Millionen Anlegern, die Finanzprodukte online erwerben würden, und etwa 160 Millionen Onlinekreditnehmern. Der Verlagerung der wirtschaftlichen Aktivitäten ins Internet seien viele konventionelle Unternehmen, die sich als zu langsam oder nicht anpassungsfähig erwiesen hätten, zum Opfer gefallen. Gleichzeitig befürchten wir, dass die Aktienkurse einiger chinesischer Internetfirmen anfällig für eine übertriebene Begeisterung sein könnten, so die Experten Jupiter Asset Management.



Auch in Zukunft werde die Disruption durch Online-Innovationen tiefgreifend sein und die Folgen würden weit über die Internetbranche hinaus spürbar werden. Für uns ist es aber entscheidend, über die kurzfristigen Gewinnprognosen hinaus zu schauen und unsere Internetpositionen auf Anzeichen zu prüfen, ob sie im Laufe der weiteren Branchenentwicklung vom Räuber zur Beute werden, so die Experten Jupiter Asset Management.



Nicht nur Mutter Teresa als auch Donald Trump seien in einem Jahr des Hundes geboren. Ähnlich unterschiedlich würden die Marktrenditen für Unternehmen in China ausfallen. Die erheblichen Veränderungen hätten große Chancen aber auch erhebliche Risiken geschaffen. Bis heute habe ein positives makroökonomisches Klima die chinesischen Unternehmen gestützt, die sich sonst möglicherweise in Schwierigkeiten befänden. Durch eine sich verändernde operative Umgebung könnte sich diese Unterstützung 2018 abschwächen und zu einer Situation führen, die der Selbstzufriedenheit der Anleger angesichts der auf sie zukommenden Herausforderungen einen schweren Schlag versetzen könnte. Um Probleme im Jahr 2018 zu vermeiden, heiße es, weitaus wählerischer zu sein. China verfüge trotz all der genannten Herausforderungen aus Bottom-Up-Sicht einige der attraktivsten Investmentopportunitäten der Welt. (27.02.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das Jahr des Hundes dürfte eine Zeit der Veränderungen in China einleiten, so Charles Sunnucks, Assistant-Fondsmanager Emerging Markets bei Jupiter Asset Management.Politische Entscheidungsträger seien gezwungen, zwischen wichtigen Wirtschaftsreformen auf der einen und dem Erhalt des Wachstums auf der anderen Seite abzuwägen. Mit den einhergehenden Veränderungen entstehe auch Volatilität, wodurch es noch wichtiger als sonst sein werde, diejenigen Firmen, die eine grundlegend positive Veränderung erfahren würden, von denjenigen zu unterscheiden, die einfach nur einen zyklischen Rückenwind erleben würden, der vielleicht bald wieder abebbe.Nehme man 2006 als das letzte Jahr des Hundes zum Maßstab und vergleiche, was sich seitdem in Europa und China wirtschaftlich und politisch seitdem getan habe, so steche Europa zunächst deutlicher hervor. Hier seien grundlegende Einschnitte zu verzeichnen gewesen wie die Finanzkrise 2007 bis 2008 oder der Brexit, um nur zwei zu nennen. Bei genauerer Betrachtung werde jedoch deutlich, dass sich die chinesische Wirtschaft in einem massiven Wandlungsprozess befinde, der verglichen mit anderen globalen Märkten zu grundlegenden Änderungen geführt habe. Und das sei nur der Anfang.Dennoch komme langsam Bewegung in die Sache. Einige Provinzen würden von einem makroökonomischen Umfeld profitieren, das Kapazitätsverringerungen oder M&As fördere. Wenn man beispielsweise den Stahlsektor betrachte, so habe China das Ziel ausgegeben, die Kapazitäten bis 2020 um 150 Millionen Tonnen zu verringern. Damit seien sie bislang erfolgreich gewesen, sodass das Ziel bereits bis Ende dieses Jahres erreicht sein sollte. Schlussendlich gehe es darum, die Branche zu konsolidieren, indem die zehn größten Produzenten ihren Marktanteil von 40 auf 60 Prozent verkleinern und weniger effiziente Kapazitäten verringert würden. Das wäre eine erhebliche Veränderung der Branche. Für jene chinesische Unternehmen, die ineffizient arbeiten würden, bestehe also ein hohes Risiko. Dafür verbessere sich der Ausblick für die Unternehmen, die die Konsolidierung überleben würden.