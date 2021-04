Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan sieht bei der wichtigsten Kryptowährung noch jede Menge Kurspotenzial, so die Experten von "FONDS professionell"."In den letzten Wochen haben wir erste Anzeichen dafür gesehen, dass die Bitcoin-Volatilität ihren Höhepunkt erreicht hat", so die J.P. Morgan-Analysten in ihrer Studie. Ende Februar habe die realisierte Drei-Monats-Volatilität einen Höchststand von 91 Prozent erreicht und sei seitdem auf 86 Prozent zurückgegangen. Die realisierte Sechs-Monats-Volatilität habe sich bei rund 73 Prozent stabilisiert. Für institutionelle Investoren sei die Volatilität einer Anlageklasse einer der entscheidenden Faktoren für ihr Risikomanagement. Bei sinkender Volatilität könnten professionelle Anleger stärker in den Bitcoin investieren - und das wiederum könnte zulasten von Gold gehen, so die Experten.Die Analysten von J.P. Morgan würden langfristig davon ausgehen, dass sich die Investitionen in Gold und Bitcoin angleichen würden. Neben der sinkenden Volatilität der digitalen Währung sei ein wesentlicher Grund, dass Millennials - die Generation, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren worden sei - laut J.P. Morgan "digitales Gold" gegenüber dem traditionellen Edelmetall bevorzugen würden. (Ausgabe vom 08.04.2021) (09.04.2021/ac/a/m)