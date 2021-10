Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (27.10.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Mit einem weltweiten Marktanteil von 9,4% der Erträge in Q3 2021 sei J.P. Morgan Chase die global führende Investmentbank und habe eine starke Marktstellung im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie Emissionen inne.Die Erträge seien in Q3 2021 gegenüber dem Vorjahr um 2% auf USD 30,4 Mrd. gestiegen und die Kosten hätten sich um 1% auf USD 17,1 Mrd. erhöht. Robust habe sich insbesondere die Investmentbanking-Sparte gezeigt, wo die Einnahmen dank einer regen Emissions- bzw. Transaktionstätigkeit (IPOs sowie M&A) um satte 29% auf USD 5,6 Mrd. geklettert seien. Stark hätten sich hier insbesondere auch die wertpapierbezogenen Geschäftsfelder präsentiert: Während sich die Erträge im Anleihehandel gegenüber dem außerordentlich starken Vorjahresquartal um 20% auf immer noch beachtliche USD 3,7 Mrd. verringert hätten, hätten diese im Aktienhandel mit +30% auf USD 2,6 Mrd. weiter angezogen.Der Nettogewinn sei gegenüber dem Vorjahr um 24% auf USD 11,7 Mrd. angestiegen. Im Ergebnisanstieg (USD 2,2 Mrd.) sei eine außerordentliche, pauschale Auflösung von Kreditvorsorgen in Höhe von USD 2,1 Mrd. enthalten. Im Vergleichsquartal des Vorjahres seien Risikovorsorgen von lediglich USD 569 Mio. aufgelöst worden. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 3,74 (Q3 2020: USD 2,96) klar über den Markterwartungen von im Schnitt USD 2,96 gelegen. Die Eigenkapitalrentabilität (RoE) habe sich im Jahresvergleich von 15% auf 18% erhöht.Alles in allem seien im Berichtsquartal per Saldo Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 1,5 Mrd. aufgelöst worden, im Vergleichsquartal des Vorjahres seien noch USD 611 Mio. dotiert worden. Die auf Basis des erwarteten Verlusts kalkulierten Rückstellungen für Kreditverluste lägen trotz der laufenden Auflösungen von Vorsorgen in den letzten Quartalen mit USD 20,5 Mrd. deutlich über dem Ausgangswert von vor der Pandemie (USD 18,6 Mrd. am 1. Januar 2020). Damit verfüge das Institut über einen soliden Puffer im Falle einer etwaigen Verschlechterung der Kreditqualität.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q2) sowohl im standardisierten als auch im fortgeschrittenen Ansatz weitgehend stabil bei soliden 12,9% bzw. 13,6% gehalten.Für das Jahr 2021 rechne J.P. Morgan weiterhin mit Nettozinserträgen von USD 52,5 Mrd. nach USD 54,6 Mrd. im Jahr 2020. Die Kosten sollten sich im Gesamtjahr 2021 auf rund USD 71 Mrd. (2020: USD 65,5 Mrd.) belaufen.Die Auflösung von Kreditrisikovorsorgen habe J.P. Morgan auch im dritten Quartal 2021 in die Karten gespielt. Abseits der nicht wiederkehrenden Effekte zeige sich insbesondere das kapitalmarktbezogene Geschäft weiterhin sehr robust, welches von vermehrten Transaktionen bei Fusionen und Übernahmen (M&A) unterstützt werde. Des Weiteren würden sich die Kunden dank der freundlichen Finanzmarktentwicklung in einer regen Handelstätigkeit üben, was sich günstig auf die Provisionserträge im Wertpapiergeschäft auswirke. Mittelfristig sollte sich die Normalisierung der US-Geldpolitik als Katalysator für das zinstragende Geschäft erweisen.Die historische Betrachtung der von der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC erhobenen Daten zu den sogenannten Deposit Rate Betas zeige die Sensitivität der Einlagezinsen auf Veränderungen bei den Marktzinsen und lasse den Schluss zu, dass sich bei Zinsanhebungszyklen in den USA die Einlagenzinsen nicht proportional zu den Leitzinsen erhöht hätten. Insofern würden Zinsanhebungen tendenziell margenunterstützend wirken. Alles in allem würden die Ertragsaussichten für den Branchenprimus daher auch nach dem Auslaufen der Sonderfaktoren (Risikovorsorgeauflösungen nach COVID-19, außerordentlich gutes Finanzmarktumfeld) günstig bleiben.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert seine Empfehlung von "halten" auf "Kauf" und hebt das Kursziel von USD 160 auf USD 190 an. Dieses basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 27.10.2021)