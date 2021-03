Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bankenriesen J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) von 150 auf 180 Euro an.J.P. Morgan sei auf einem guten Weg. So habe die größte US-Bank in den vergangenen Wochen von gestiegenen Anleiherenditen und der daraus resultierenden "Zins-Fantasie" profitiert. Genauso dürfte die in den USA absehbare Konjunktur-Erholung dem Bankenprimus in die Karten spielen. Auch beim Thema Digitalisierung sei man top aufgestellt und eine Art Corona-Gewinner. Aktuell komme noch eine positive Analysten-Einschätzung dazu, die der Aktie nach der jüngsten Rally allerdings keinen weiteren Impulse verleihen könne.Konkret habe Wells Fargo das Kursziel für J.P. Morgan (JPM) von 170 Dollar auf 185 Euro angehoben. Die Analysten würden die Auffassung vertreten, dass der Bankenriese aufgrund seiner Innovationen im Bereich "Tech und Big Data" ein Hauptprofiteur sei. Im vierten Quartal 2020 habe verzeichnete tatsächlich über 55 Millionen digital aktive Kunden gewonnen, ein Plus von fast fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und die größte US-Bank habe 41 Millionen mobil aktive Kunden verzeichnet. Das sei ein Zuwachs von zehn Prozent im 2020er Vergleich.Darüber hinaus führe Wells Fargo aus, dass verzeichnete gestärkt aus der Pandemie hervorgehen dürfte - mit besser als erwarteten Aktien-, Effizienz- und Gewinnzahlen. Die rekordverdächtigen Investitionen durch den Abschwung hindurch seien "klug wie glücklich" angesichts des zusätzlichen Rückenwinds für die Wirtschaft - dank Konjunkturprogrammen, Impf-Fortschritten, steilerer Zinskurve und gestiegener Kapitalmärkte."Der Aktionär" erhöht sein Kursziel von 150 auf 180 Euro und zieht den Stopp von 70 auf 90 Euro für die J.P. Morgan Chase-Aktie nach, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: