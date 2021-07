Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

128,56 EUR +0,11% (28.07.2021, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

128,52 EUR +0,30% (28.07.2021, 14:40)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

151,45 USD -0,13% (27.07.2021, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Auflösung von Kreditrisikovorsorgen habe J.P. Morgan Chase auch im zweiten Quartal 2021 in die Karten gespielt. Abseits der nicht wiederkehrenden Effekte würden sich aber sowohl das klassische Kreditgeschäft als auch das kapitalmarktbezogene Geschäft weiterhin sehr robust zeigen. Dafür würden die freundliche Finanzmarktentwicklung samt regerer Handelsaktivität der Kunden, aber auch das an Fahrt gewinnende Karussell der Fusionen und Übernahmen (M&A) sprechen. Wenngleich die Normalisierung der Geldpolitik durch die FED noch Zeit brauchen werde (erste Zinsschritte seien für das Jahr 2023 diskutiert worden), sei diese in den USA zumindest absehbar. Alles in allem würden die Ertragsaussichten für den Branchenprimus daher günstig bleiben. Dass die J.P. Morgan Chase-Aktie von den letzten Quartalsergebnissen nicht mehr wirklich habe profitieren können, obwohl diese hervorragend ausgefallen seien, dürfte offensichtlich daran liegen, dass bereits viel Konjunkturoptimismus eingepreist sei.Insofern sieht sich Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, mit der "Halten"-Empfehlung gut aufgestellt. Das Kursziel von USD 160 (zuvor: USD 159) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: