Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe mehrere Trends verstärkt, die schon vor dem Virus Fahrt aufgenommen hätten. Dazu gehöre sicher die Digitalisierung. In der Finanzbranche zeige sich das im Payment-Bereich. Selbst in Deutschland würden immer weniger Bürger Bargeld nutzen. Neben Branchengrößen wie PayPal oder Worldline würden aber auch immer mehr Finanzinstitute mitmischen, denn die Wachstumschancen seien gigantisch. J.P. Morgan sei bereits bestens positioniert.Unternehmenskunden suchten vermehrt Zahlungsdienstleistungen aus einer Hand, so Max Neukirchen gegenüber dem "Handelsblatt". Er leite bei J.P. Morgan das Segment Merchant Services. Die größte Bank der USA wachse in diesem Bereich weltweit und investiere dort zudem stark. Schon jetzt sei J.P. Morgan eine der Banken, die eine besonders große Payment-Sparte habe und viele Zahlungsdienstleistungen abwickle.Die Beratungsfirma Accenture gehe davon aus, dass sich weltweit bis zum Jahr 2023 die enorme Anzahl von fast 420 Milliarden Transaktionen im Wert von sieben Billionen Dollar von Bargeld auf Karten und digitale Zahlungsmethoden verlagern werde. Banken würden aktuell nur noch auf einen Marktanteil von 30 bis 40 Prozent kommen. Denn längst hätten reine Payment-Anbieter wie PayPal oder Adyen den Großteil abgeschöpft.J.P. Morgan sei allerdings bestens positioniert um weiter anzugreifen. Andreas Windmeier, Leiter des Zahlungsverkehrs der Bank für Deutschland, beobachte gerade hierzulande ein wachsendes Interesse der Unternehmenskunden. "In Deutschland fragen sich viele Unternehmen, wie sie ihre Produkte über andere Wege verkaufen und direkt mit ihren Kunden in Kontakt treten können", so Windmeier im "Handelsblatt". Das Geschäft sei extrem technologielastig, was hohe Investitionen erfordere. Vor drei Jahren habe J.P. Morgan sein Zahlungsgeschäft bereits über den Zukauf des Finanz-Start-ups WePay aus dem Silicon Valley ausgebaut.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link