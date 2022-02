Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (28.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kurse von großen US-Banken wie J.P. Morgan, Goldman Sachs und Citigroup würden heute teils mehrere Prozent verlieren. Bereits die Russland-Sanktionen hätten Anleger nervös gemacht. Inzwischen habe der russische Präsident Wladimir Putin reagiert - mit einer Maßnahme, die zur einer Verschärfung der Situation beitrage.Nach EU-Angaben werde zusammen mit anderen G7-Staaten rund die Hälfte der Finanzreserven der Russischen Zentralbank eingefroren. Damit solle verhindert werden, dass Moskau die Reserven zur Stützung des Rubel-Wechselkurses nutze. Die westlichen Verbündeten hätten ferner einen Ausschluss einiger russischer Banken aus dem Finanz-Kommunikationssystem SWIFT beschlossen, um diese von den internationalen Finanzströmen abzuklemmen. Zudem dürften mit etlichen Geschäftsbanken keine Geschäfte mehr gemacht werden, ihre Vermögen werden eingefroren.Der Ausschluss russischer Banken aus SWIFT bleibe nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den Sektor, habe Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, gesagt. Damit könnten diese Finanzinstitute ihre Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern nicht mehr begleichen. Vor diesem Hintergrund gehörten die US-Bankenwerte am Montag zu den größten Kursverlierern.Putin sei in der Defensive und reagiere auf die westlichen Sanktionen. Nun würde es nicht mehr reichen, dass der Westen seine Sanktionen zurücknehme, um wieder den Zahlungsverkehr mit Russland aufzunehmen. Der Russische Rubel habe heute mehr als 20 Prozent gegenüber dem Euro verloren. Die Situation sei aber auch für westliche Finanzinstitute und Unternehmen kritisch: Waren- und Geldströme dürften vorerst komplett blockiert sein. Die westlichen Sanktionen hatten zunächst noch Hintertüren offen gelassen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". ifo-Chef Clemens Fuest habe bereits da getwittert: "Es wird Erschütterungen an den Finanzmärkten geben, aber anders geht es nicht." (Analyse vom 28.02.2022)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link