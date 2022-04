7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (13.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die nach der Bilanzsumme größte Bank der USA, J.P. Morgan Chase & Co, habe ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Die Gewinnerwartungen seien knapp verfehlt worden.Der Nettogewinn sei in Q1 2022 gegenüber einer hohen Vergleichsbasis in Q1 2021 um 42% auf USD 8,28 Mrd. gesunken. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 2,63 leicht unter den Markterwartungen von im Schnitt USD 2,69 je Aktie gelegen. Der Gewinnrückgang sei primär auf Normalisierung der Dotierung zu Kreditrisikovorsorgen von netto USD 902 Mio. zurückzuführen, zumal im Vergleichsquartal noch Vorsorgen im großen Umfang von USD 5,2 Mrd. aufgelöst worden seien. Die dotierten Risikovorsorgen würden insbesondere die erwartete Verlangsamung des konjunkturellen Wachstums sowie mögliche Wertminderungen auf Geschäfte mit Russlandbezug (USD 1,46 Mrd.) berücksichtigen.Die Erträge hätten im Jahresvergleich um 5% auf USD 30,72 Mrd. abgenommen. Während die Nettozinserträge (7% auf USD 14,0 Mrd.) von höheren Zinsen und einem gesteigerten Kreditvolumen (+5%) profitiert hätten, seien die Erträge im Segment "Corporate & Investment Bank" um 7% auf USD 13,5 Mrd. zurückgegangen. Schwächer habe sich hier insbesondere die Investmentbanking-Sparte (-28% auf USD 2,1 Mrd.) gezeigt, zumal mit Kriegsausbruch in der Ukraine viele Deals "auf Eis" gelegt worden seien bzw. die M&A-Aktivität zurückgegangen sei. Rückgänge hätten auch der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren (-1% auf USD 5,7 Mrd.) und Aktien (-7% auf USD 3,1 Mrd.) verzeichnet, wobei hier nach wie vor eine hohe Vergleichsbasis gegeben gewesen sei.Der Return on Common Equity sei im Jahresvergleich von 23% auf immer noch solide 13% gesunken. Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im standardisierten Ansatz im Vergleich zum Vorquartal (Q4 2021) von 13,1% auf 11,9% und im fortgeschrittenen Ansatz von 13,8% auf 12,6% verringert. Für den Rückgang der CET1-Quote sei - bezogen auf den standardisierten Ansatz - vor allem der Anstieg bei den risikogewichteten Aktiva (-82 Basispunkte), die Marktwertveränderung der eigenen Verbindlichkeiten (-45 Basispunkte) und Dividendenzahlungen (-31 Basispunkte) maßgeblich gewesen. Die Leverage Ratio sei von 5,4% auf 5,2% gesunken.Für das laufende Jahr 2022 rechne J.P. Morgan mit Nettozinserträgen in Höhe von mehr als USD 53 Mrd. (2021: USD 52,7 Mrd.) und Kosten von rund USD 77 Mrd. (2021: USD 70,9 Mrd.).Die letzte Empfehlung zur Aktie von J.P. Morgan Chase lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 13.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen