Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.J.P. Morgan habe die Bilanzsaison für die Wall Street-Banken eröffnet. Wie bereits in den letzten Quartalen strotze die größte US-Bank vor Kraft und habe die Erwartungen der Analysten klar geschlagen. Verschiedene Kennzahlen würden die Stärke aufzeigen. Anleger kämen an dem Titel nicht vorbei.Der Gewinn je Aktie habe sich im dritten Quartal auf 3,74 Dollar belaufen und damit deutlich mehr als der Konsens erwartet habe (2,99 Dollar). Unter dem Strich stehe bei J.P. Morgan damit ein Gewinn von 11,7 Milliarden Dollar zu Buche. Ohne die Auflösung von Teilen der Risikovorsorge (2,06 Milliarden Dollar) wären es 9,60 Milliarden gewesen. Vor einem Jahr habe der Konzern aufgrund der Pandemie nur 2,20 Milliarden eingefahren. Der Umsatz sei mit 30,4 Milliarden Dollar ebenfalls besser als prognostiziert ausgefallen.Stark habe einmal mehr das Investmentbanking performt: Der Erlös habe gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent auf 3,00 Milliarden Dollar zugelegt (Konsens: 2,65 Milliarden). Der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) sei erwartungsgemäß zurückgegangen und habe genau die Schätzung der Analysten mit 3,70 Milliarden Dollar getroffen. Da der Aktienhandel habe (plus 30 Prozent) floriert, sei der Umsatz im Handel nur um fünf Prozent auf 6,30 Milliarden gefallen.Das Kreditvolumen in der Konsumentenbank habe ebenfalls zugelegt, da wieder mehr Amerikaner ihre Kreditkarte nutzen würden. Insgesamt präsentiere sich J.P. Morgan in sehr guter Verfassung, der M&A-Boom und der weiterhin auf hohem Niveau laufende Handel würden viel Geld in die Kasse spülen.Für den "Aktionär" ist der Wert ein Basisinvestment, so Fabian Strebin. (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link