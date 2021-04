Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

131,48 EUR +0,97% (09.04.2021, 13:00)



XETRA-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

131,14 EUR +0,99% (07.04.2021, 13:10)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

155,12 USD +0,12% (08.04.2021)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenriesen J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Bilanz-Saison stehe vor der Tür. Traditionell würden die US-Banken den Zahlenreigen eröffnen. Obwohl die Werte in den vergangenen Monaten bereits ordentlich zugelegt hätten, sehe J.P. Morgan noch weiteres Potenzial.So habe J.P. Morgan-Analyst Vivek Juneja U.S. Bancorp von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und sein Kursziel von 53 Dollar auf 60 Dollar erhöht. Juneja habe auch die Kursziele der anderen sieben Large-Cap-Bankaktien angehoben - unter anderem auch die "Aktionär"-Empfehlungen Bank of America und Wells Fargo.Juneja habe gesagt, dass Investoren aus zwei Gründen extrem starke Zahlen für das erste Quartal von großen Banken erwarten könnten: Erstens bedeute ein sich verbesserndes makroökonomisches Umfeld, dass die Banken ihre Kreditreserven auflösen würden. Zweitens führe ein Anstieg der Konsum-Ausgaben zu höheren kartenbezogenen Gebühreneinnahmen. Die jüngsten Daten zu den Kartenausgaben von Chase würden zeigen, dass die Volumina in letzter Zeit zwölf Prozent über dem Niveau von 2019 lägen, nachdem diese sich Ende Februar noch unter dem Niveau von 2019 befunden hätten, so der J.P. Morgan-Analyst.Die Ausgaben für Fluggesellschaften und das Gastgewerbe hätten 37 Prozent des Umsatz-Volumens im Jahr 2019 ausgemacht, sieben Prozent habe der Anteil des Einzelhandelsvolumens im Vor-Corona-Jahr betragen, so Juneja. Gerade Kreditkartenvolumina seien für Banken besonders wichtig, da sie höhere Gebühren hätten als etwa Debitkarten.Alle drei Werte stehen auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und sehen auch charttechnisch top aus. Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link