NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

98,19 USD -4,45% (13.04.2020, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (14.04.2020/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JPMorgan meldet massiven Anstieg der Rückstellungen für Kreditverluste - AktiennewsJPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) war die erste große US-Bank, die für das 1. Quartal 2020 ihre Gewinne auswies, so die Experten von XTB.Die Bank habe einen Gewinn je Aktie von 0,78 USD gegenüber 2,65 USD im 1. Quartal 2019 (-70,5% im Jahresvergleich) gemeldet. Die Rückstellungen für Kreditverluste seien sprunghaft auf 8,29 Milliarden USD (+339% im Jahresvergleich) gestiegen. Auf der anderen Seite hätten die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien die Erwartungen übertroffen und 4,99 bzw. 2,24 Milliarden USD erreicht. Die Bank habe auch betont, dass sie über eine starke Liquiditätsposition verfüge, was darauf hindeute, dass sie in den kommenden Quartalen mit weiteren Schwierigkeiten rechnen könnte.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:90,95 EUR -1,79% (14.04.2020, 14:43)Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:91,02 EUR -3,14% (14.04.2020, 14:54)