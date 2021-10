ISIN JOYY Inc. ADR-Aktie:

US46591M1099



WKN JOYY Inc. ADR-Aktie:

A2PXQ6



Ticker Symbol JOYY Inc. ADR-Aktie:

0YYA



NASDAQ-Symbol JOYY Inc. ADR-Aktie:

YY



Kursprofil JOYY Inc.:



JOYY Inc. (ISIN: US46591M1099, WKN: A2PXQ6, Ticker Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY) ist das führende soziale Netzwerk im Internet in China. YY Inc. wird daher auch als Chinas Facebook bezeichnet.



YY Inc. ist ein video-basiertes soziales Netzwerk mit über 300 Mio. Nutzern. Wesentlicher Bestandteil von YY ist eine virtuelle Währung, die sich die YY-Nutzer mit sozialen Aktivitäten wie Karaoke oder dem Erstellen von Lehrvideos verdienen und später in echtes Geld umwandeln können. Ursprünglich war YY als Gaming Community gestartet, widmet sich inzwischen aber auch Themen wie Konzerten, Sport und Mode. Top-Nutzer von YY verdienen angeblich bis zu USD 20.000 pro Monat über ihre sozialen Aktivitäten bei YY.



YY Inc. wurde 2005 als duawan.com gegründet und ab November 2012 an der NYSE notiert. (13.10.2021/ac/a/n)





Guangzhou (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Qube Research & Technologies Limited löst Netto-Leerverkaufsposition in JOYY-Aktien völlig auf:Die Shortseller des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited schließen ihr Engagement in den Aktien von Chinas führendem sozialen Netzwerk im Internet JOYY Inc. (ISIN: US46591M1099, WKN: A2PXQ6, Ticker Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 12.10.2021 seine Short-Position von 2,92% auf 0,00% der Aktien von JOYY reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den JOYY-Aktien.Tradegate-Aktienkurs JOYY Inc. ADR-Aktie:49,40 Euro -0,40% (13.10.2021, 16:18)NASDAQ-Aktienkurs JOYY Inc. ADR-Aktie:57,70 Euro +0,82% (13.10.2021, 16:42)