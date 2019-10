Börsenplätze JOST Werke-Aktie:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (01.10.2019/ac/a/nw)





Neu-Isenburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management (UK) Limited hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der JOST Werke AG deutlich angehoben:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited erweitern ihre Short-Aktivitäten in den Aktien der JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST).Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 27.09.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,22% auf 1,30% der JOST Werke-Aktien erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den JOST Werke-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von JOST Werke: mindestens 1,30%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.