ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (17.06.2020/ac/a/t)



Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN).Entgegen den Analystenerwartungen wolle der Konzern für das Geschäftsjahr 2019 doch eine Dividende ausschütten, die jedoch mit 0,13 (Vj.: 0,35) Euro/Aktie deutlich niedriger als im Vorjahr ausfalle. JENOPTIK habe im März den ursprünglichen Dividendenvorschlag vor dem Hintergrund der Corona-Krise und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens unter Vorbehalt gestellt. Zudem sei nun auch ein Termin für die Hauptversammlung veröffentlicht worden, die nun online am 07.08. stattfinden solle. Zum Ausblick für das laufende Geschäftsjahr seien keine Angaben gemacht worden. Laut Angaben von Mitte Mai gehe JENOPTIK angesichts eines erwarteten stärkeren zweiten Halbjahres für 2020 davon aus, die durchschnittliche Markterwartung der Analysten zum Zeitpunkt der Erstellung der Quartalsmitteilung beim Umsatz von etwa 800 (Vj.: 855) Mio. Euro und bei der EBITDA-Marge von rund 14,3% (Vj.: 15,7%) erfüllen zu können. In Q2 rechne JENOPTIK aber mit weiteren Corona-bedingten Umsatz- und Ergebnisrückgängen, insbesondere in den automotivenahen Geschäftsbereichen sowie in der Luftfahrtindustrie.Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die JENOPTIK-Aktie und das Kursziel von 23,50 Euro. (Analyse vom 17.06.2020)