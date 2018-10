XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (23.10.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) weiterhin zu kaufen.JENOPTIK dürfte mit einem soliden Q3-Zahlenwerk und positiven Statements zum Halbleitermarkt im Kapitalmarkt punkten können. Zuletzt hätten insbesondere Zweifel an der Stärke des Halbleiterzyklus die Aktie belastet. Die Jahresziele würden nach Auffassung des Analysten ebenfalls vollumfänglich bestätigt. Dabei dürften diese weiterhin konservativ erscheinen. Fortschritte sollte es auch bei den Strukturmaßnahmen geben. So sei für die mechatronischen Aktivitäten (inkl. Verteidigungsgeschäft) Mitte September die neue Marke VINCORION geschaffen worden.Maichl rechne in Q3 mit einem Umsatzanstieg von 15% auf 205 Mio. EUR. Als Haupttreiber erwarte er das Halbleitergeschäft und Konsolidierungseffekte aus der Prodomax-Akquisition. Nach neun Monaten dürfte die Wachstumsrate auf 12% ansteigen. Das Jahresziel von 8 bis 10% bzw. 805 bis 820 Mio. EUR sehe der Analyst als gut erreichbar an. Seine Prognose nehme Maichl nach der Feinmodellierung diverser Wachstumseffekte und dem Einbezug der im September erfolgten Akquisition der OTTO Vision Technology GmbH und OVITEC GmbH leicht auf 824 Mio. EUR (bisher: 815 Mio. EUR) hoch.EBIT-Schätzung leicht angehoben: Das Q3-EBIT sollte um 3% auf 23,5 Mio. EUR angestiegen sein. In der Analystenprognose seien ca. 3 Mio. EUR Einmalkosten in Zusammenhang mit der Prodomax-Akquisition enthalten. Die EBIT-Marge erwarte Maichl bei 11,5% (VJ 12,8%) bzw. bereinigt bei ca. 13,0%. Nach neun Monaten schätze er 11,2%. Das Jahresziel von ca. 11% sei damit bereits gut abgesichert, zumal Q4 eher margenstark sei. Maichl erhöhe seine Jahresschätzung auf 11,6% (bisher 11,4%). Absolut erwarte er 96 Mio. EUR (bisher: 93 Mio. EUR). Die Markterwartung betrage 93 Mio. EUR.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die JENOPTIK-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 23.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: