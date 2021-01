Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (27.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.JENOPTIK habe noch einmal nachgerechnet. Das Ergebnis könne sich sehen lassen: Der Technologiekonzern erwarte im abgelaufenen Jahr eine bessere Gewinnmarge als bisher. Ebenfalls positiv: Der neuerliche Lockdown habe bisher kaum Bremsspuren im Geschäft hinterlassen. Ab dem laufenden Jahr könnten sich Anleger auf operative Verbesserungen einstellen. Eine neue mittelfristige Prognose sei in Arbeit.Die adjustierte EBITDA-Marge werde 2020 bei 17,5 Prozent liegen. Bisher sei Jenoptik von 15,0 bis 15,5 Prozent ausgegangen. Verantwortlich für die besser als erwartet eingetretene Entwicklung seien dem Vernehmen nach insbesondere niedriger als erwartete Umsatzkosten im Rahmen der Projektabrechnung zum Jahresende sowie eine bessere Auslastung der Fertigungskapazitäten in einigen Geschäftsbereichen gewesen. In Summe seien Adjustierungen in Höhe von insgesamt rund 20 Millionen Euro für Struktur- und Portfolioanpassungen angefallen.Beim Umsatz rechne JENOPTIK mit 765 Millionen Euro. Positiv beitragen zu Umsatz und Ergebnis werde unter anderem die im Herbst übernommene Trioptics GmbH. 2020 solle das Unternehmen bereits rund 25 Millionen Euro zum Umsatz beisteuern, die EBITDA-Marge werde dabei deutlich über der des JENOPTIK-Konzerns liegen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 27.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link