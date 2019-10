Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2018 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von 834,6 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. (31.10.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse vom "ZertifikateJournal":Im Februar 2018 hat der Vorstand von JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) die Strategie 2022 vorgestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei konzentriere sich die Gesellschaft im Kern auf photonische Technologien für wachstumsstarke Märkte und fasse die Aktivitäten anhand gleicher Geschäftsmodelle sowie ähnlichem Markt- und Kundenverständnis neu zusammen. Im Herbst 2018 sei die Vorstellung der neuen Marke "Vincorion" für das mechatronische Geschäft erfolgt. Mitte 2019 habe JENOPTIK mit dem geplanten Verkauf von Vincorion den nächsten logischen Schritt angekündigt. Der Erlös solle dazu dienen, die internationale Aufstellung und die Wertschöpfungstiefe des Konzerns, insbesondere in den strategischen Wachstumsregionen Amerika und Asien, auszubauen. Das Umsatzvolumen von Vincorion habe im vergangenen Jahr bei 166 Mio. Euro gelegen, das seien knapp 20 Prozent des gesamten Konzernumsatzes.Habe das JENOPTIK-Management anlässlich der Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal 2019 noch erwartet, dass der Verkauf nicht vor 2020 gelingen würde, könnte der Deal nun doch noch 2019 über die Bühne gehen. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser würden mit einem Verkaufserlös von 110 Mio. bis 130 Mio. Euro rechnen. Dazu komme, dass mit der Trennung von der Rüstungssparte künftig auch ESG-bezogene Fonds in den Titel investieren dürften.Für reichlich Fantasie ist also gesorgt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur JENOPTIK-Aktie. (Ausgabe 43/2019)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:Xetra-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:26,18 EUR -1,13% (31.10.2019, 10:30)