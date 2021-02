"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse bei der JENOPTIK-Aktie, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.02.2021)



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (05.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.JENOPTIK dürfte im abgelaufenen Jahr besser abgeschnitten haben als gedacht. Ab dem laufenden Jahr könnten sich Anleger bei dem Technologiekonzern auf spürbare operative Verbesserungen einstellen. Dabei gebe es eine Reihe von potenziellen Impulsgebern und Spekulationen.Positiv beitragen zu Umsatz und Ergebnis werde die im Herbst übernommene Trioptics GmbH, deren EBITDA-Marge deutlich über der des Jenoptik-Konzerns liege. Die Norddeutschen würden optische Mess- und Fertigungssysteme entwickeln und produzieren, mit denen die Kunden die Qualitätskontrolle bei der Produktion von Linsen, Objektiven und Kameramodulen vereinfachen könnten. Die Lösungen seien vor allem bei der Kontrolle von den kleinen Kameras für Smartphones stark nachgefragt.Ebenfalls interessant: JENOPTIK habe im September einen Großauftrag aus der Automobilindustrie verbucht. Für den spanischen Automobil-Zulieferer Gestamp, ein internationaler Spezialist für die Herstellung von Metall-Komponenten, werde man drei komplett automatisierte Produktionszellen für Karosserie-Bauteile entwickeln und fertigen. Mithilfe der Fertigungszellen, die auch mit JENOPTIK-Laseranlagen ausgestattet seien, würden komplexe Karosserieteile für Elektrofahrzeuge in einem Gestamp-Werk in Deutschland gefertigt. Das Auftragsvolumen solle sich dem Vernehmen nach auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen."Wir freuen uns besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in der Automobilbranche, dass wir den Umstieg auf neue Antriebstechnologien mitgestalten können. Wir sehen, dass sich unsere Strategie auszahlt, die wir mit gezielten Akquisitionen vorangebracht haben", so JENOPTIK-Chef Stefan Traeger damals.Alles in allem viel Fantasie für die zuletzt gebeutelte Unternehmenssparte Light & Production. Die Sparte Light & Optics mit der Halbleiterindustrie habe dagegen zuletzt ein robustes Geschäft verzeichnet. Kein Wunder: Der Trend zur Digitalisierung sei durch COVID-19 noch verstärkt worden. Ebenfalls interessant: Die EU wolle die heimischen Chipunternehmen zu Milliarden-Investitionen bewegen, um die Abhängigkeit von Asien zu verringern und Lieferketten zu stärken. JENOPTIK dürfte als Produktions- und Systempartner für die Halbleiterindustrie mittelfristig profitieren, wenn in der EU verstärkt in den Aufbau einer eigenen Chipfertigung investiert werde.Abgerundet werde das Paket durch eine mögliche Abspaltung des Rüstungsgeschäfts. JENOPTIK habe vor rund einem Jahr mitgeteilt, dass der Verkaufsprozess des Mechatronik-Geschäfts unter dem Markennamen VINCORION eingestellt werde. Zu den wichtigen Projekten an denen VINCORION beteiligt sei, würden das Luftverteidigungssystem Patriot, der Kampfpanzer Leopard 2, der Schützenpanzer Puma und das Kampfflugzeug Eurofighter gehören. Der Vorstand habe festgestellt, dass die vorgelegten Angebote nicht dem Geschäftspotenzial von VINCORION im Geschäftsjahr 2019 entsprechen würden, habe es damals geheißen. Ein Jahr später dürfte sich das Umfeld für einen Verkaufsprozess wieder verbessert haben. Gut möglich, dass das Thema daher doch wieder aus der Schublade geholt werde.Ob sich diese Spekulationen bewahrheiten und diese Aussichten in der erwarteten neuen Mittelfrist-Prognose von JENOPTIK bereits berücksichtigt würden, sei fraglich. Fakt sei dagegen, dass die Aktie in den letzten Tagen aus ihrer Lethargie erwacht sei. Mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 29,20 Euro würde das nächste Kaufsignal generiert. Die Voraussetzungen für eine Trendfortsetzung seien gegeben. Frische Zahlen gebe es am 10. Februar.