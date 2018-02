Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (12.02.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Die zentralen Überschriften des Kapitalmarkttages seien Fokussierung, Internationalisierung und Innovation gewesen. Mit diesem Dreiklang solle das profitable Wachstum an Geschwindigkeit gewinnen. Dabei agiere JENOPTIK aus einer Position der Stärke heraus. Diese manifestiere sich in der Bilanz und einem geschlossen auftretenden Management. Hinzu komme ein günstiges Nachfrageumfeld. Vor diesem Hintergrund hat sich auch unser Eindruck gefestigt, dass die Margenziele für 2018 sehr konservativ gesetzt wurden und somit ein positives Überraschungspotential bieten, so die Analysten der LBBW. Dies gelte auch unter gewissen Prämissen (intakter Halbleiterzyklus) für den Mittelfristausblick.Das strategische Zielbild sei ein auf die Kernkompetenz Photonik ausgerichteter Technologiekonzern. Dieser werde mittelfristig innovativer (Anstieg F&E-Quote), internationaler (insbesondere Expansion in Asien) und weniger komplex (Vereinfachung der Konzernstrukturen) aufgestellt sein. Als transformatorisch werten die Analysten der LBBW die sich ihres Erachtens abzeichnende Trennung von den mechatronischen Aktivitäten (Umsatz ca. 170 Mio. EUR, operative Marge ca. 8% vs. Konzern ca. 10%), insbesondere dem darin enthaltenen Rüstungsgeschäft. Allein mit der Fokussierung erhöhe JENOPTIK in einer Szenariobetrachtung das Wachstumstempo bis 2022 von 6% auf 8% (Zielkorridor 5% bis 9%). Gleichzeitig steige die operative Marge durch den Wegfall der Verwässerung 2022 um ca. 100 Basispunkte auf 14,2% und das ROCE profitiere zusätzlich von einer deutlichen Reduzierung der Kapitalbindung im Working Capital (Quote sinkt ca. 5-Prozentpunkte).Mit dem Verkaufserlös (EV geschätzt auf ca. 150 bis 200 Mio. EUR) und einer Nutzung der überkapitalisierten Bilanz könnte JENOPTIK die Ertragsschwankungen akquisitorisch glätten. Denn das zumindest historisch volatile Halbleitergeschäft sei derzeit einer der maßgeblichen Ertragsstützen. Dabei werten die Analysten der LBBW das von demographischen Trends profitierende Medizintechnikgeschäft (z.B. Biophotonics) als sinnvolle Ergänzung. Die Aktienbewertung sollte von dieser Risikoreduktion und der Verbreiterung des Investorenkreises durch den Wegfall der Rüstungsgeschäfts profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link