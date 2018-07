ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (13.07.2018/ac/a/t)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Größter Vertreter der Optoelektronik-Branche im TecDAX ist die traditionsreiche JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN), wie Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Schon zu DDR-Zeiten sei Jena eine Hochburg der optischen Industrie gewesen. Nach der Wende seien die Produkte rund um diese alte Kernkompetenz immer elektronischer geworden und jetzt wolle sich der Konzern sogar als Spezialist für Optoelektronik neu aufstellen. Dazu sollten die Sparten neu gegliedert und die Militärtechnik abgetrennt und gegebenenfalls verkauft werden.Diese Pläne kämen an der Börse sehr gut an. Die Aktie habe im Juni neue Rekordstände erreichen können und liege nach den jüngsten Kursrückgängen im laufenden Jahr immer noch 13,6% im Plus. Kein Wunder, verspreche das Unternehmen doch, nach 9% Umsatzplus in 2017 mit der neuen Struktur auch in den kommenden Jahren jährlich im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich weiterzuwachsen. Damit habe die Aktie langfristig sicher weiter Potenzial, selbst wenn sie mit einem KGV von 25 auf Basis der Gewinnschätzungen für 2019 schon recht sportlich bewertet sei.So mancher Anleger spekuliert womöglich sogar auf eine Sonderdividende, wenn der finanzschuldenfreie Konzern die Militärtechnik tatsächlich verkauft, so Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:32,08 EUR +0,38% (13.07.2018, 15:23)Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:32,10 EUR -0,06% (13.07.2018, 14:50)