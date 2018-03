XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,60 EUR +1,06% (29.03.2018, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,64 EUR +0,95% (29.03.2018, 16:05)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDax geführt. (29.03.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktie: Konsolidierung auf hohem Niveau - AktienanalyseDer Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) reitet weiter auf einer Erfolgswelle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe 2017 mit 747,9 Mio. Euro (plus 9,2 Prozent) einen neuen Bestwert erreicht, ebenso wie das operative Ergebnis (EBIT), das um 17,6 Prozent auf 77,8 Mio. Euro geklettert sei. Die EBIT-Marge habe sich auf 10,4 Prozent verbessert (Vorjahr: 9,7 Prozent). Das selbstgesteckte Ziel sei damit übertroffen worden."Nach dem guten Verlauf der ersten neun Monate 2017 hat die Dynamik unseres Geschäfts besonders zum Jahresende noch einmal zugelegt. Mit einem Umsatz von 192,2 Mio. Euro und einem EBIT von 21,3 Mio. Euro war das 4. Quartal das stärkste im abgelaufenen Jahr und auch im Vergleich zu den Vorjahren", so JENOPTIK-Chef Stefan Traeger. Davon sollten auch die Aktionäre etwas haben: Die Dividende steige um fünf Cent auf 30 Cent je Aktie.Auch für 2018 gebe sich Traeger zuversichtlich. "Wir haben Rückenwind aus unseren Märkten." Zudem sei der Auftragsbestand um rund zwölf Prozent auf 453,5 Mio. Euro gestiegen. Beim Umsatz rechne der Konzern daher mit einem Anstieg auf 790 bis 810 Mio. Euro. Die EBIT-Marge solle zwischen 10,5 bis 11,0 Prozent liegen - und damit über der bisherigen Prognose von rund zehn Prozent. Ein Grund: JENOPTIK wolle sich neu aufstellen und sich künftig wieder stärker auf sein Kerngeschäft mit Lasern, optischen Systemen, Sensoren und Robotik konzentrieren. Das klinge vielversprechend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: