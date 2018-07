ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (20.07.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktie: Gewinnmitnahmen - AktienanalyseGute Nachrichten für JENOPTIK (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN)-Aktionäre: Der Technologiekonzern aus Jena rechnet nach der Übernahme des kanadischen Autozulieferers Prodomax und aufgrund der anhaltend guten Nachfrage mit mehr Umsatz im laufenden Jahr als bisher, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das TecDAX-Unternehmen rechne nun mit Erlösen zwischen 805 und 820 Mio. Euro. Zuvor seien 790 bis 810 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Entsprechend positiv sei die erste Reaktion der Börse ausgefallen: Die Aktien hätten zeitweise um bis zu 8,5 Prozent angezogen, ehe Gewinnmitnahmen die Titel wieder auf das Vortagesschlussniveau gedrückt hätten. Als Haar in der Suppe erwies sich offenbar, dass die operativen Margenziele nicht angehoben wurden, obwohl Prodomax 2018 auch die EBITDA-Marge antreiben dürfte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2018)