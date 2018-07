XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (25.07.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Das anstehende Q2 sollte operativ nicht enttäuschen. Maichl rechne mit einem Umsatzwachstum von 7% auf 198 Mio. EUR getragen durch optische Systeme für das Halbleitergeschäft und die letzte Abrechnungstranche des Mautkontrollsäulenprojekts. Beide Aktivitätsfelder dürften das EBIT um 21% auf 23 Mio. EUR ansteigen lassen. Die entsprechende Marge sollte mit 11% (VJ 9,8%) wieder den starken Wert aus Q1 erreichen.Im Halbleiterausrüstungsmarkt seien bisher keine Abschwächungstendenzen sichtbar, was JENOPTIK dementsprechend kommentieren sollte. So sei das Management von ASML für die Geschäftsentwicklung in H2-2018 und 2019 noch zuversichtlicher geworden. Absatzrisiken sehe Maichl eher im Automobilausrüstungsgeschäft (Laseranlagen).Prodomax-Akquisition: Mitte Juli verstärkte JENOPTIK sein Automatisierungs-Know-how(gute Ergänzung zur Five Lakes Automation Akquisition in 2017) mit der vollständigenÜbernahme der kanadischen Prodomax. Diese habe 2017 einen Umsatz von 42 Mio. EUR erwirtschaftet. Vor dem Hintergrund einer geschätzten EBITDA-Marge von ca. 25% erscheine die Kaufpreis-Multiplikatoren EV/Umsatz von ca. 1,9x und EV/EBITDA von ca. 7x attraktiv. Die Akquisition passe gut ins strategische Zielbild.19 Mio. EUR aufgrund des frühen Closing (23.07) höher als vom Management ursprünglicherwartet ausfallen. Angesichts gestiegener Makrorisiken passe Maichl seine Umsatzschätzungaber nur auf 818 Mio. EUR (812 Mio. EUR) an, sprich operativ sei er in seinen Wachstumsannahmen etwas vorsichtiger geworden. Seine EBIT-Schätzung reduziere er für 2018 auf 94 Mio. EUR (102 Mio. EUR), hauptsächlich aufgrund akquisitionsbedingter Einmalkosten. Die entsprechende Marge sollte mit 11,5% (bisher: 12,5%) aber immer noch den Plankorridor von 10,5 bis 11,0% übersteigen. Höher als von ihm erwartete Transaktionskosten (insbesondere PPA-Abschreibungen) sehe er als Risikofaktor. Klarheit dürfte diesbezüglich der anstehende Quartalsbericht bringen.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die JENOPTIK-Aktie mit einem unveränderten, DCF-basierten Kursziel von 37 EUR bestätigt. Risiken: Abschwächung des Halbleitermarktes. (Analyse vom 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: