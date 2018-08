Frankfurt-Aktienkurs JD.com-Aktie:

27,77 EUR -3,44% (17.08.2018, 14:41)



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

27,98 EUR -0,50% (17.08.2018, 14:51)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

31,81 USD -0,49% (17.08.2018, 15:05, vorbörslich)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (17.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse des Analysten Hans Chung von KeyBanc Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Hans Chung, Analyst vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets, eine Übergewichtung der Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD).Die Analysten von KeyBanc Capital Markets sehen die Aktien von JD.com Inc. nach Bekanntgabe der Quartalszahlen als Kaufgelegenheit an.Bei JD Mall werde es wahrscheinlich zu steigenden operativen Margen kommen. Investitionen in das Neugeschäft dürfte aber die Profitabilität das Jahr über belasten.Im Zuge einer Anpassung der Gewinnprognosen werde das Kursziel von 51,00 auf 43,00 USD reduziert. An der langfristig positiven These habe sich nichts geändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JD.com-Aktie: