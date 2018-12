Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

19,46 EUR +0,99% (13.12.2018, 13:48)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

22,07 USD +0,82% (13.12.2018, 14:11, vorbörslich)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (13.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Analyst James Lee von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse bringt James Lee, Analyst beim Investmenthaus Mizuho Securities USA, im Zuge einer Ersteinschätzung seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) zum Ausdruck.Im Rahmen einer Branchenstudie zum asiatischen Internetsektor zeigen sich die Analysten von Mizuho Securities USA hinsichtlich des e-Commerce-Wachstums in China optimistisch gestimmt.JD.com Inc. hat aber nach Ansicht von Analyst James Lee kurzfristig sowohl mit externen als auch internen Herausforderungen zu kämpfen. Ein Kursziel von 20,00 USD sei veranschlagt worden.In ihrer JD.com-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Mizuho Securities USA die Coverage mit einem "neutral"-Rating auf.Börsenplätze JD.com-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs JD.com-Aktie:19,30 EUR -1,33% (13.12.2018, 10:57)