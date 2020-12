Börsenplätze JD.com-Aktie:



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (30.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Der chinesischen Regierung sei die zunehmende Marktmacht der heimischen Internet-Konzerne ein Dorn im Auge. Nachdem das IPO der Ant Gorup wegen regulatorischer Hürden gescheitert sei, das Geschäft des Finanzdienstleisters eingeschränkt worden sei und nun sogar eine wettbewerbsrechtliche Untersuchung gegen Alibaba laufe, sei die chinesische Tech-Welt in Aufruhr. Kein Wunder, dass JD.com in diesem Umfeld eine weitere Abspaltung eines Geschäftsfeldes andenke.Medienberichten zufolge plane der zweitgrößte E-Commerce-Konzern Chinas eine Abspaltung seiner Logistik-Sparte. Erst vor wenigen Wochen habe JD.com seine Healthcare-Sparte für 3,5 Milliarden Dollar an die Hongkonger Börse gebracht. Eine Abspaltung und der danach folgende Börsengang der Logistiksparte könnte den Berichten zufolge rund drei Milliarden Dollar erlösen.Darüber hinaus sei am Mittwochmorgen von JD.com eine Pflichtmitteilung veröffentlicht worden, laut der der Aufsichtsrat zustimme, dass nun geprüft werden solle, ob das Cloud- und KI-Geschäft gegen Anteile an Jingdong Digits abgegeben werden könne.Die JD.com-Aktie sei dieses Jahr gut gelaufen - laufe aber ebenfalls in Gefahr in den Fokus der Regulierungsbehörden zu geraten.Anleger sollten bereit sein, im Fall der Fälle zügig Gewinne mitzunehmen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Der Bruch der 80-Dollar-Marke gemeinsam mit entsprechenden News könnte hier ein Signal zum Tätigwerden sein. (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link