JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Zur Abwechslung mal wieder aufwärts: Chinesische Tech- und Internetaktien würden am letzten Handelstag der Woche relativ gut laufen. JD.com, BAIDU, NetEase und Pinduoduo würden im US-Handel zu den Top-Gewinnern gehören. Passend zur leichten Gegenbewegung gebe es mehrere aktuelle Nachrichten aus China. Doch die Probleme seien damit noch nicht aus der Welt.Angesichts des Kursverfalls bei chinesischen Aktien habe die Börsenaufsicht heimische Banken und Versicherer bei einem Treffen am Donnerstag aufgefordert, mehr Aktien zu kaufen. Erfahrungsgemäß müsse eine solche Aufforderung aber nicht direkt zu steigenden Preisen führen. Der chinesische Index CSI 300 bewege sich auch heute an einem Mehrjahrestief. Die Stimmung bei Investoren sei gedrückt, u.a. aufgrund der Lockdowns in Shanghai. Auch der Delisting-Konflikt mit den USA sei noch nicht endgültig gelöst.Seit Wochen gebe es von der chinesischen Führung effektiv nur schöne Worte. Liquiditätsspritzen oder gar Zinssenkungen würden dagegen auf sich warten lassen, obwohl China wohl grundsätzlich den Spielraum dafür hätte. Chinas Zentralbank sehe allerdings noch keine Krise, die ein Eingreifen bei kleineren und mittleren Unternehmen im Land nötig machen würde. Das lasse sich gewissermaßen als Zeichen der Stärke werten, während der Spielraum westlicher Notenbanken relativ gering sei. Unterdessen deute sich eine Abnahme der Corona-Neuinfektionen in Shanghai an.JD.com habe außerdem gestern am späten Abend angekündigt, womöglich eine Sonderdividende zu zahlen. Über die einmalige Ausschüttung solle bis zum 4. Mai entschieden werden. JD.com sei bislang kein Dividendenzahler, habe jedoch ein Programm laufen, das noch den Rückkauf eigener Aktien im Umfang von etwa 2,2 Mrd. USD erlauben würde.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Baidu, JD.com.