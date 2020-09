Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Es habe schon fast Tradition: Alibaba baue ein Cloud-Geschäft auf. JD.com ziehe nach. Alibaba nutze Hongkong als zweiten Handelsplatz für die eigenen Unternehmensanteile. JD ziehe nach. Dieser Tage solle Alibabas Fintech-Arm Ant Financial an die Börsen kommen. Wieder ziehe JD nach - mit einem entscheidenden Unterschied.Die Jingdong Digits Technology Holding habe einen Antrag auf Aufnahme in den STAR Market gestellt. Das Äquivalent zur NASDAQ in den USA. Angepeilt werde ein Börsengang im Umfang von drei Milliarden Dollar.JDs Fintech-Arm sei 2012 gegründet und 2017 ausgegliedert worden. Nach eigenen Angaben arbeite das Unternehmen eigenständig. Größter Anteilseigner sei aber JD-Gründer Richard Liu.Also alles wie bei Alibaba und Ant Financial? Fast. Während Ant Financial ein Doppel-IPO in Hongkong und Schanghai anstrebe, solle Jingdong nur in Schanghai notiert sein. Damit könnten nur Festlandchinesen und ausgewählte institutionelle Anleger die Aktie handeln.JD-Anleger müssen sich aber nicht grämen: Die "Aktionär"-Empfehlung ist im chinesischen Onlinehandel spannend positioniert - und der Kurs in den vergangenen Monaten noch rasanter gestiegen als Alibabas, so Lars Friedrich. (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link