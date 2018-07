Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

32,72 EUR -0,85% (13.07.2018, 16:55)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

38,13 USD -1,01% (13.07.2018, 17:10)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (13.07.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse des Analysten Thomas Chong von der Credit Suisse:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Thomas Chong, Analyst bei der Credit Suisse, seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD).Die Analysten der Credit Suisse rechnen bei JD.com Inc. in Q2 mit einem Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr um 32% auf 123 Mrd. RMB. Die Schätzung entspreche den Konsensprognosen. Der Nettogewinn dürfte sich auf 1,09 Mrd. RMB belaufen und damit auf etwas mehr als vom Markt im Durchschnitt erwartet.Analyst Thomas Chong geht davon aus, dass die Margenexpansionsstory bei JD Mall intakt bleibe. Investitionen in die Logistik seien aber angesichts der schnellen Veränderungen in der Wettbewerbslandschaft unerlässlich. Die Verluste in der Logistiksparte dürften aber rasch abnehmen.In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 50,40 USD.Börsenplätze JD.com-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs JD.com-Aktie:32,81 EUR -0,42% (13.07.2018, 16:18)