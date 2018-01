Börse Stuttgart-Aktienkurs JD.com-Aktie:

Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (26.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Direktvertriebsunternehmens JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Das Unternehmen wolle auf die westlichen Märkte vordringen. Im zweiten Halbjahr 2018 sollten die Verkäufe starten. Bis 2025 wolle JD.com die Hälfte des Umsatzes im Ausland generieren - ein hehres Ziel."Wenn wir uns für eine Strategie entschieden haben, kennen wir kein Investitionslimit", habe JD-Gründer Richard Liu auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt. JD.com solle in zehn Jahren die Hälfte der Umsätze im Ausland erwirtschaften. "Wir werden solange investieren, bis wir dieses Ziel erreicht haben", habe Li gesagt.Insbesondere die amerikanische Westküste habe es JD.com angetan, denn hier würden besonders viele chinesische Einwanderer leben. Sinn mache der Markteintritt in jedem Fall an der US-Westküste. Der Handel mit chinesischen Produkten floriere dort vor allem in den Großstädten. Warenhäuser und Logistik durch JD.com dürften hier schnell zu zusätzlichen Umsätzen führen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die JD.com-Aktie bei 45,00 Euro. (Analyse vom 26.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JD.com-Aktie: