ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (01.03.2021/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Mediolanum International Life (MIL), die irische Versicherungsgesellschaft der Banca Mediolanum, hat mit der JDC Group (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) einen Vertrag über eine strategische Kooperation für ihr Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland unterzeichnet, berichten die Experten von "FONDS professionell".Über eine Schnittstelle zur JDC-Plattform solle das gesamte Versicherungsgeschäft der MIL in Deutschland abgewickelt werden. Kunden und Vermittler in Deutschland würden damit Zugang zur gesamten Produktpalette der deutschen Niederlassung der MIL erhalten.Die MIL sei nicht der erste Versicherungs-Großkunde von JDC für ihre Abwicklungsplattform. So nutze die Ausschließlichkeitsorganisation der Rheinland Versicherung seit 2019 die IT von JDC. Der Finanzdienstleister habe zudem kürzlich bekannt gegeben, dass er und die Provinzial Versicherung eine Absichtserklärung über eine Kooperation zur Abwicklung von Versicherungspolicen unterzeichnet hätten. Geplant sei, dass in den kommenden fünf Jahren 100 Sparkassen im Geschäftsgebiet des zur Sparkassen-Gruppe gehörenden Versicherers die IT von JDC nutzen würden. Andere Großkunden seien die Volkswagen Bank, die Lufthansa-Tochter Albatros Versicherungsdienste oder die Comdirect."Wir freuen uns darüber, dass wir die durch den langjährigen Vertrieb der GAMAX-Fonds gewachsene Partnerschaft mit Mediolanum nun auf eine nächste Ebene heben", kommentiere Sebastian Grabmaier, Vorstandschef der JDC Group den Abschluss der Kooperationsvereinbarung. "Durch die nun beschlossene strategische Kooperation im Versicherungsgeschäft wollen wir unsere Partnerschaft im deutschen Altersvorsorgegeschäft deutlich ausweiten. Die innovativen Anlagekonzepte und Dienstleistungen im Versicherungsmantel der Mediolanum, die bereits seit vielen Jahren in Italien und Spanien erfolgreich vertrieben werden, werden sicher auch die Bedürfnisse vieler Kunden in Deutschland erfüllen!"Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:11,30 EUR +2,26% (01.03.2021, 12:10)Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:11,05 EUR +1,84% (01.03.2021, 12:29)