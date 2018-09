Börsenplätze JDC Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

8,46 EUR 0,00% (24.09.2018, 11:18)



Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

8,34 EUR -1,65% (24.09.2018, 10:52)



ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (24.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Wir haben vergangene Woche einen Conference Call mit dem CFO der JDC Group durchgeführt, um die jüngsten Entwicklungen und die Potenziale aus der Kapitalerhöhung zu erörtern, so Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG.Dabei habe der Vorstand nochmals bekräftigt, dass sich die auf den heißen Sommer zurückzuführende und leicht hinter den Analystenerwartungen gebliebene Umsatzentwicklung in H1 2018 in der zweiten Jahreshälfte aufhellen dürfte. Zum Umsatzanstieg i.H.v. 7% auf 22,0 Mio. Euro in Q2 hätten JDCs Segmente zuletzt in unterschiedlichem Maße beigetragen. Zwar hätten sich im 10%igen Wachstum des Segments Advisortech inzwischen erste Erfolge aus dem Lufthansa-Mandat gezeigt, leichten Gegenwind habe JDC jedoch im Segment Advisory verspürt, das mit -2% in Q2 sogar einen leichten Umsatzrückgang aufgewiesen habe. Damit sei die Erlösdynamik in H1 (+10%) noch deutlich hinter den Markterwartungen für das Gesamtjahr geblieben. Der Konsens rechne bislang für 2018 mit einem Umsatzplus von 21%.In Bezug auf die nach H1 auf den ersten Blick etwas zu hoch wirkenden Jahresziele JDCs, die einen Umsatz von 100 Mio. Euro und ein EBITDA von 6 Mio. Euro vorsähen, habe der Vorstand für das zweite Halbjahr allerdings eine Verdopplung des Ergebnisbeitrages aus dem Lufthansa-Mandat in Aussicht gestellt. Auf Kostenebene seien hingegen keine Erhöhungen zu erwarten, sodass in Q3 schließlich auch das Skalierungspotenzial der Plattform sichtbar werden sollte. Zudem sei auf fortgeschrittene Gespräche zur Plattform-Anbindung weiterer Outsourcing-Mandate in 2018 verwiesen worden, darunter z.B. auch mit einer namhaften Bank.Darüber hinaus bekräftige der Vorstand, dass die Ende August durchgeführte 10%ige Kapitalerhöhung die Grundlage für weiteres Wachstum bilde. Die Kapitalmaßnahme sei unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt und habe zu einem Anstieg der Aktienzahl um 1,2 Mio. auf 13,1 Mio. Aktien geführt. Der Bezugspreis habe mit 8,70 Euro um rund 7% unter dem Vortagesschlusskurs von 9,32 Euro gelegen und die eingesammelten Mittel von insgesamt 10,4 Mio. Euro sollten z.B. für den Ankauf von weiteren Versicherungsbeständen genutzt werden.Für die künftige Entwicklung seien die in Aussicht gestellten neuen Outsourcing-Mandate entscheidend, um unter Beweis zu stellen, dass das Lufthansa-Mandat kein Einzelfall gewesen sei. Zudem sollten sich die Skalierungspotenziale der Plattform und das avisierte starke Jahresendgeschäft in H2 bemerkbar machen. Nach Anpassung der Analystenprognosen und Einarbeitung der Kapitalerhöhung ergebe sich ein unverändertes Kursziel von 9,50 Euro.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt damit das Rating "kaufen" für die JDC Group-Aktie. (Analyse vom 24.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link