Börsenplätze JDC Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

8,16 EUR -0,49% (11.07.2018, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

8,14 EUR -0,73% (11.07.2018, 12:53)



ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (11.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe die JDC Group AG das anorganische Wachstum sowie das Großkundengeschäft weiter forciert. So sei mit der zum Lufthansa-Konzern gehörigen Albatros Versicherungsdienste GmbH die Kooperation zum Outsourcing der Abwicklung und Vermittlung von Finanzprodukten vereinbart worden. Im Rahmen dessen sollten rund 150.000 Kunden vollständig auf die Plattform der JDC Group AG übertragen werden. Die zusätzlichen Umsatzpotenziale innerhalb der fünfjährigen Vereinbarung würden sich auf bis zu 20 Mio. EUR p.a. belaufen, bei einem jährlichen EBITDA-Beitrag von über 1,0 Mio. EUR. Darüber hinaus habe die Gesellschaft im Zuge der fortschreitenden Konsolidierung am Markt für unabhängige Finanzvermittler zwei Tochterunternehmen der ARTUS-Gruppe mit einem Versicherungsbestand von 40.000 Endkundenverträgen übernommen. Die jährlichen Jahresnettoprämien würden sich auf bis zu 30 Mio. EUR belaufen und der EBITDA-Beitrag liege bei ca. 1,0 Mio. EUR p.a.Zugleich sei die eingeschlagene Digitalisierungsstrategie in 2017 weiter forciert worden. Neben der Berufung von Stefan Bachmann zum weiteren Vorstand (ehemals Finance & Fintech Industry Manager von Google) sei eine Kooperation mit dem Kreditvergleichsportal smawa eingegangen sowie im Januar 2018 die Gründung des Blockchain-Lab bekannt gegeben worden. Mittelfristiges Ziel sei es, Smart Contracts sowie neue Produkte auf Basis der Blockchain-Technologie aufzubauen.Die aus dem Erwerb der Kunden sowie aus der Forcierung der Digitalisierungsstrategie stammenden Potenziale würden erst ab dem laufenden Geschäftsjahr 2018 sichtbar werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe die JDC Group AG, ohne Berücksichtigung der Neukundenerwerbe, ein 8,3%iges Umsatzwachstum auf 84,48 Mio. EUR (VJ: 78,05 Mio. EUR) erwirtschaftet. Einer dynamischeren Umsatzentwicklung habe dabei insbesondere das zum Jahresende hin verhaltene Neugeschäft entgegengestanden. Im Zuge von MiFID II und IDD habe beispielsweise die gesamte Dokumentation bei Vermittlungsgeschäften und im Anlageprozess sowie die dazugehörigen IT-Prozesse angepasst werden müssen, was eine entsprechend hohe Ressourcenbindung nach sich gezogen habe. Das EBITDA sei analog zu den Umsätzen auf 3,19 Mio. EUR geklettert (VJ: 2,72 Mio. EUR). Hier seien Sonderaufwendungen aus dem angelaufenen Großkundengeschäft enthalten, denen jedoch noch keine entsprechenden Umsätze gegenübergestanden hätten. Bereinigt hätte das EBITDA bei 3,9 Mio. EUR gelegen, was gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert (2,4 Mio. EUR) einem überproportionalen Ergebnisanstieg in Höhe von rund 63% gleichkomme.Im laufenden Geschäftsjahr sollte die JDC Group AG in der Lage sein, ein deutliches Umsatzwachstum zu erreichen. Alleine der erstmalige Einbezug der neu erworbenen Kundenbestände sollte den Analystenprognosen zufolge das Überschreiten der Umsatzmarke von 100 Mio. EUR ermöglichen. Diese Potenziale sowie das im Zuge der Digitalisierungsstrategie zu realisierende organische Umsatzwachstum sollten bis 2020 zu einem Umsatzvolumen von nahezu 140 Mio. EUR führen. Mittelfristig würden die Analysten mit der Realisierung signifikanter Skaleneffekte rechnen, womit die EBITDA-Marge gemäß den Analystenerwartungen auf über 10% ansteigen sollte.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von 52,0% und daher vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der JDC Group-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 11.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link