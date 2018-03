Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während das gute Abschneiden der gegen das Establishment ausgerichteten Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) die Hauptnachricht der letzten Nacht ist, deuten die vorläufigen Wahlergebnisse auf eine Hängepartie im Parlament bei der Bildung einer mehrheitsfähigen Regierung hin, so Neil Dwane, Global Strategist, bei Allianz Global Investors:Zusammenfassung:- M5S scheine die treibende Kraft aller möglichen neuen Regierungskonstellationen zu werden. Die Märkte dürften aber die fiskalische Nachhaltigkeit von Teilen ihres Wahlprogramms bezweifeln.- Kurzfristig sei eine erhöhte Unsicherheit und Volatilität an den Finanzmärkten absehbar, nicht zuletzt weil italienische Wertpapiere in Erwartung einer großen Koalition zwischen der demokratischen Partei (PD) und Forza Italia (FI) im Vorfeld der Wahl vergleichsweise gut abgeschnitten hätten.Für die Politik gelte es, die aktuell günstige Phase synchronen weltweiten Wachstums für Italien zu nutzen. (05.03.2018/ac/a/m)