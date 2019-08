Wien (www.aktiencheck.de) - In Italien wird am Nachmittag Premierminister Conte in einer außerordentlichen Senatssitzung eine Erklärung abgeben, an die sich ein Misstrauensvotum bzw. der Rücktritt Contes anschließen könnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Erfolg eines etwaigen Misstrauensvotums sei jedoch mehr als fraglich. Eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition aus Lega und Fünf Sternen (M5S) stehe hingegen trotz des Zurückruderns Salvinis nicht zur Debatte, dies hätten führende Fünf-Sterne-Vertreter bereits klargemacht. Letztendlich hänge der weitere Verlauf der Dinge von Staatspräsident Mattarella ab, der bekanntlich kein Freund von Neuwahlen sei. Doch auch die Vertreter von PD und M5S hätten kein Interesse an einem baldigen Urnengang, müssten sie doch mit herben Stimmenverlusten rechnen. Die aktuell wahrscheinlichsten Optionen seien eine Expertenregierung, deren Hauptaufgabe die Ausarbeitung eines Budgets für das kommende Jahr wäre oder eine Regierungskoalition zwischen PD und M5S.



Die heutigen Datenveröffentlichungen würden sich auf die Bauproduktion in der Eurozone für den Monat Juni beschränken. Getragen nicht zuletzt von einem merklichen Anstieg in Frankreich würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG nach dem Rückgang im Mai nun ein Plus von 0,6% p.m. ansetzen, was jedoch für das gesamte zweite Quartal ein deutliches Minus nicht verhindern könne.

