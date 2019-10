Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat Klarstellungen über den Haushaltsplan 2020 bis zum heutigen Mittwoch verlangt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es bestehe das Risiko, dass das Budget die europäischen Vorgaben für die Haushaltsführung und Schuldenreduzierung verletze. Die Regierung in Rom unternehme zu wenig, um die Verschuldung abzubauen. Auch Frankreich sei angemahnt worden und müsse zeitnah erklären, wie man gedenke, das strukturelle Defizit stärker zu senken. Am Rentenmarkt hätten die Warnungen der EU-Kommission zunächst keine negativen Spuren hinterlassen. Die Anleihekurse seien gestern angezogen, die Renditen hätten über die gesamte Kurve nachgegeben. (23.10.2019/ac/a/m)





