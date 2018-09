Trotz Wirtschaftsboom würden Unternehmen die Ausschüttung der Gewinne bevorzugen



Aktuell würden der fiskalische Stimulus über Steuersenkungen und die Anhebung der Schuldengrenze im Februar dieses Jahres die US-Wirtschaft boomen lassen. Das Wachstum des BIP im 2. Quartal mit annualisierten 4,1 Prozent liege fast doppelt so hoch wie das durchschnittliche Wachstum des aktuellen Expansionszyklus und für das Kalenderjahr 2018 prognostiziere der Kongress ein Wachstum von 3,1 Prozent. "Diese Dynamik spiegelt sich auch in den Ergebnissen der amerikanischen Unternehmen wider", stelle Tilmann Galler fest. Im 2. Quartal 2018 hätten demnach US-Unternehmen den Gewinn je Aktie um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern können. Neben den Umsätzen mit 10 Prozentpunkten seien es die niedrigeren Steuersätze mit 7 Prozentpunkten gewesen, die den größten Beitrag für das Gewinnwachstum geliefert hätten. "Nach der Logik von ‚Reaganomics‘ müssten jetzt die Investitionen in der US-Wirtschaft kräftig steigen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Steuerreform die Repatriierung von im Ausland geparkten Geldern begünstigt", erkläre Galler.



Doch die Daten der ersten sieben Monate über die Gewinnverwendung der US-Unternehmen würden nach Ansicht von Tilmann Galler Zweifel aufkommen lassen, dass dem Profit-Boom ein Investment-Boom folgen werde. Denn sowohl bei Aktienrückkäufen als auch beim Transaktionsvolumen der Unternehmensübernahmen kündige sich ein neues Rekordjahr an. "Möglicherweise trägt die Eskalation in der Handelspolitik dazu bei, dass die Unternehmen Gewinne lieber ausschütten, als in neue Kapazitäten zu reinvestieren. Kurzfristig lässt das den US-Aktienmarkt für Investoren weiterhin attraktiv erscheinen, insbesondere im Vergleich zu den anderen Regionen", sage Galler.



Die Gefahren der Schuldenfinazierung



Nach Ansicht von Tilmann Galler seien die längerfristigen Aussichten für die US-Wirtschaft jedoch deutlich bescheidener: "Ohne höhere Investitionen ist eine Produktivitätssteigerung in der Wirtschaft nur schwer zu erreichen. Zumal diese angesichts der aktuellen demografischen Situation der USA die einzige Möglichkeit wären, das Trendwachstum der US-Wirtschaft nachhaltig zu steigern." Zusätzlich werde der aktuelle Boom teuer erkauft: Das Budget-Office des Kongresses erwarte einen Anstieg der Staatsverschuldung von 77 Prozent des BIP auf 96 Prozent in den kommenden zehn Jahren. Nur am Ende des 2. Weltkriegs sei die Verschuldung höher gewesen.



Im Gegensatz zu den 80er Jahren werde die neue "Voodoo-Wirtschaftspolitik" nicht kurz nach einer Rezession bei einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent, sondern nach 9 Jahren Expansion bei einer Quote von 4 Prozent implementiert. "Es dürften sich aufgrund von Kapazitätsengpässen in der US-Wirtschaft einige der aktuell wachstumsfördernden Maßnahmen in den kommenden Jahren tatsächlich als fauler Zauber entpuppen und letztendlich nur zu mehr Inflation und höheren Zinsen führen", erkläre Galler. Anleger sollten deshalb trotz momentan positiver Nachrichtenlage und aktueller Attraktivität von US-Investments andere Regionen wie beispielsweise die Schwellenländer nicht aus den Augen verlieren, die zwar zyklischer und schwankungsanfälliger, aber deutlich günstiger bewertet seien. (27.09.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sehen in den wirtschaftspolitischen Rezepten der aktuellen US-Regierung eine Blaupause der 80er Jahre:"Es gibt auffällige Parallelen beim Vergleich der Wirtschaftspolitik unter Ronald Reagan mit dem Vorgehen der Trump-Administration. Während ‚Reaganomics‘ jedoch nicht die erwünschten Effekte erzielte, boomt die US-Wirtschaft in Folge der Maßnahmen der Regierung. Doch es stellt sich die Frage, ob "Trumponomics" ähnlich enden könnte wie "Reaganomics" - und was das für Anleger bedeutet", sage Tilmann Galler, globaler Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.Rückblick: Schuldenanstieg durch "Reaganomics"