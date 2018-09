Börsenplätze Iridium Communications-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Iridium Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Iridium Communications-Aktie (ISIN: US46269C1027, WKN: A0YB48, Ticker-Symbol: 6IC, Nasdaq-Symbol: IRDM) unter die Lupe.Während in der Bundesrepublik gestritten werde, wer alles an der Versteigerung der 5G-Frequenzen teilnehmen dürfe und wie hoch die Netzabdeckung sein müsse, würden US-Konzerne Tatsachen schaffen und die Nische besetzen.Es sei kein Geheimnis, dass Facebook und Google schon an eigenen Telekommunikationslösungen forschen würden. Es gebe Facebook Aquila und Aries oder Google Fiber und Project Loon. Jetzt stoße auch Amazon auf diesen spannenden Markt vor.Gemeinsam mit Iridium Communications, das jetzt das weltumspannende Satellitenkommunikationssystem Iridium betreibe, möchte mit AWS ein Programm namens Iridium CloudConnect betreiben. Das Ziel sei es, die Internet-of-Things-Dienste von AWS auch den entlegenen 80% der Welt zur Verfügung zu stellen, die nicht über ein ausreichend ausgebautes Netz verfügen würden. "Wir sind tatsächlich in der Lage, den kompletten Planeten abzudecken", habe Iridium-Boss Matt Desch gegenüber CNBC gesagt. "Terrestrische Netze schaffen heutzutage nur 10 bis 20%."Die Zusammenarbeit sei spannend für Amazon-Anleger. Noch spannender aber für Iridium. Das drei Milliarden schwere, von SpaceX ins All geschossene Netz aus 66 Satelliten, sei bald fertiggestellt - und jetzt verfüge der Konzern über eine namhafte Partnerschaft.Die Iridium Communications-Aktie sollte auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link