Aufgrund des verringerten Ölnachschubs vom Iran würden die Experten von Vontobel Asset Management erwarten, dass die Ölpreise in der Breite und über alle Produkte hinweg (Diesel, Benzin, usw.) steigen würden. Allerdings werde die Preisschere zwischen Diesel und Benzin besonders weit aufgehen.



Der Exportausfall des Irans betreffe vor allem Rohöl der Sorte "Medium Sour", während Saudi-Arabien und die USA vermehrt die Sorte "Light" fördern würden. Diese Differenz in der verfügbaren Qualität sei für Ölraffinerien problematisch, da sie auf gewisse Rohölsorten zur Verarbeitung und Herstellung bestimmter Endprodukte eingestellt seien. Die Endprodukte würden mittels des physikalischen Trennverfahrens der Destillation gewonnen, mit dem das Rohöl im Primärverfahren in unterschiedlich schwere Fraktionen aufgetrennt werde (Flüssiggas, Benzin, Kerosin, Diesel, usw.). Die Verarbeitung von Rohöl produziere je nach Qualität zwar grundsätzlich die gesamte Bandbreite an Endprodukten, jedoch in unterschiedlichen Mengen. So eigne sich Rohöl der leichten und süßen Sorte besonders für die Gewinnung von Benzin, während Rohöl der schwereren Sorte eher Diesel und Heizöl hergebe.



Der Rohölverlust des Irans verschärfe ein globales Nachfrage-Angebots-Ungleichgewicht, das verschiedene Rohölqualitäten betreffe. Zum einen habe Venezuela schon seit einer Weile mit politischen Unsicherheiten zu kämpfen, was die Rohölproduktion des Landes stark behindere und das globale Rohölangebot verringere. Weiterhin fördere die US-Schieferölproduktion zum Großteil Rohöl der Sorte "Light". Hinzu komme, dass die International Maritime Organization (IMO) neue Vorschriften erlassen habe, die der internationalen Schifffahrt neue Regeln bezüglich des Sulfur-Gehalts auferlege, den der für Schiffe verwendete Treibstoff enthalten dürfe. Da sich Schifffahrtsunternehmen gezwungen sehen würden, von Bunkertreibstoff auf schwefelärmere Treibstoffe, wie zum Beispiel Diesel, umzusteigen, werde die Nachfrage nach Rohöl im Allgemeinen und insbesondere nach gewissen Destillationsprodukten steigen und mit hoher Wahrscheinlichkeit die Preisdifferenz zwischen Diesel und Benzin ausweiten.



Die Experten von Vontobel Asset Management würden erwarten, dass die neuen IMO-Vorschriften die Nachfrage nach Destillationsprodukten um ungefähr 0,4 Millionen Barrel pro Tag steigen lassen würden. Um dieser Nachfrage nachzukommen, müsse eine zusätzliche Menge von 1,6 Millionen Barrel pro Tag an Rohöl verarbeitet werden. Da jedoch bei jeder Verarbeitung von Rohöl je nach verwendeter Qualität unweigerlich auch unterschiedliche Mengen an Benzin gewonnen werde, würden die Experten den zusätzlichen Benzingewinn auf 0,8 Millionen Barrel pro Tag schätzen. Dies basiere auf der Annahme, dass die generell erhöhte Rohölnachfrage vor allem von Rohöl der Sorte "Light" gedeckt werde, die vor allem von Ölraffinerien für die Gewinnung von Benzin genutzt werde. Das heiße, dass Raffinerien Schwierigkeiten haben würden, die komplette Palette an Destillationsprodukten in den Mengen zu produzieren, wie sie vom Markt nachgefragt würden. Als Folge dürfte ein Angebots-Nachfrage-Defizit bei einigen Destillationsprodukten und insbesondere bei Diesel zu erwarten sein, wohingegen sich ein Benzinüberschuss am Markt entwickeln könnte.



Aufgrund dieser Marktlage sei es für aktive Rohstoffinvestoren von Vorteil, sich für steigende Rohölpreise und in den richtigen Rohölqualitäten und Endprodukten (Diesel, Gasöl) zu positionieren und sich gegen Underperformance von Benzinpreisen zu schützen. (26.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Donald Trump hat sich entschieden, die Importausnahmen für iranisches Öl, die am 2. Mai auslaufen, nicht zu verlängern und wirft der islamischen Republik somit den Fehdehandschuh hin, so Manne Rasmussen, Senior Portfoliomanager bei Vontobel Asset Management.Trotz seiner Beteuerungen, dass die Vereinigten Staaten und andere OPEC-Mitglieder die Angebotslücke füllen würden, hätten die Ölpreise stark angezogen, da der Markt ohnehin bereits tendenziell unterversorgt gewesen sei und nun noch mit weniger Nachschub rechnen müsse. Die Ölexporte des Irans hätten sich im ersten Quartal auf 1,2 Millionen Barrel pro Tag belaufen. Im Mai würden sie auf ungefähr 500.000 Barrel pro Tag fallen.Kurzfristig würden die Preise noch weiter anziehen, da Saudi-Arabien erst dann agieren werde, wenn der Rohölverlust wirklich im Markt sichtbar werde. US-Schieferölproduzenten würden nicht in der Lage sein, schnell zu handeln, da niedrige Ölpreise in der Vergangenheit die kostenintensive Schieferölproduktion und Infrastrukturinvestitionen behindert hätten.