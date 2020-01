Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte werden weiter vom Iran-Konflikt dominiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktienmärkte würden sich dementsprechend nervös zeigen. Asiatische Titel würden durch die Bank mit teils hohen Abschlägen handeln. Indexfutures in Europa und den USA hingegen hätten bereits einen großen Teil der zwischenzeitlichen Verluste wieder wettmachen können, würden aber weiterhin leichter handeln. In Summe würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsstart in Europa mit negativen Vorzeichen hindeuten.Von dieser Phase der Unsicherheit könne der Goldpreis profitieren, welcher abermals deutlich zulege. Auch der Ölpreis werde nach oben getrieben - die kurzfristig beinahe erreichten USD 72 (Brent) seien aber nicht haltbar gewesen. (08.01.2020/ac/a/m)