Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) habe indes die für 26. April geplante Markteinführung seines ersten faltbaren Smartphone wegen Qualitätsproblemen einiger Testgeräte auf unbestimmte Zeit verschoben.Der krisengeschüttelte Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) bekomme einen neuen CEO. Die Aktie habe nach der Ankündigung gleich einmal den größten Tagessprung (+2,5%) seit einem Monat gemacht, um kurz darauf aber wieder all diese Kursgewinne abzugeben. (23.04.2019/ac/a/m)