Den Haag (www.aktiencheck.de) - Laut NN Investment Partners (NN IP) hat die Euphorie der Investoren nach der jüngsten Marktkorrektur nachgelassen und die Stimmung ist auf neutrales Niveau gefallen, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).



Das Put-to-Call-Verhältnis, das eine Abweichung vom Mittelwert darstelle und ein Indikator für Investitionsüberschwang sei, sei von 2,1 im August auf neutralere 0,8 heute gesunken. NN IP habe sein Aktienexposure leicht übergewichtet, da die weltweite Konjunkturerholung die Erwartungen weiterhin übertreffe. Jüngste Daten wie das Beschäftigungswachstum in den USA, die PMI-Werte in der Eurozone und das Exportwachstum in Ostasien würden eine stetige Verbesserung widerspiegeln.



Patrick Moonen, Principal Strategist, NN Investment Partners, sage: "Die kontinuierliche wirtschaftliche Erholung und das geringere Risiko, dass die Pandemie die Erholung beeinträchtigt, sind die Hauptgründe dafür, dass die Aussichten für die Aktienmärkte weiterhin positiv sind. Die jüngste Korrektur fand hauptsächlich im IT-Sektor statt, wo die bisherigen Gewinne am höchsten waren. Die Ursache der Korrektur, die sich bisher auf 10% an der NASDAQ und auf 5% an den globalen Aktienmärkten beläuft, war hauptsächlich technischer Natur und wurde durch den Optionsmarkt getrieben, hat dem Aktienmarkt jedoch etwas heiße Luft entzogen. Die Erholung befindet sich noch im Anfangsstadium und muss sich ausweiten, aber im Moment sind die Daten gut, und das wahrgenommene Risiko einer plötzlichen Unterbrechung ist gering. Dies spiegelt sich in den Gewinnerwartungen am Aktienmarkt wider, die wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht haben." (Ausgabe vom 15.09.2020) (16.09.2020/ac/a/m)





