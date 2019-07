Fehler im Bankensektor (z.B. Ausfall von Infrastruktur-Leasing & Finanzdienstleistungen) würden nach Ansicht Galys den Zugang zu Kapital für risikoreichere Kunden wie Immobiliengesellschaften und ländliche Haushalte erschweren. Das "Wall Street Journal" habe zum Beispiel berichtet, dass die Autoverkäufe in Indien im Mai um 19 Prozent gesunken seien. Generell verschlechterten sich die Finanzierungsbedingungen in den Schattenbanken erheblich, was zu weniger und teureren Krediten führte, da die notleidenden Kredite auf 6,1 Prozent stiegen. Als Reaktion darauf habe die Regierung beschlossen, dass Finanzunternehmen, die keine Bank seien, ebenso wie Finanzierungsunternehmen für den Wohnungsbau unter die Kontrolle der Reserve Bank of India gestellt würden. Dies könne leider zwei Quartale dauern.



2. Hitze und Regenmangel seien ein Problem



Eine sehr schwache Monsunzeit im Juni werde nach Angaben des indischen Meteorologieministeriums voraussichtlich nicht anhalten, wirke sich aber vorerst auf die Landwirte und damit auf das BIP-Wachstum aus. Hitzewellen zwischen März und Juli seien intensiver, häufiger und länger geworden (CNN) und könnten es im dicht besiedelten Indien möglicherweise sehr schwer machen, mit Wasserknappheit zu leben. Experten seien der Meinung, dass sich Hitzewellen in ganz Indien ausbreiten könnten. Bis zum Jahr 2100 würde kein Teil Asiens die Grenzen der Überlebensfähigkeit bei einem Szenario von plus 2,25°C überschreiten. Wenn jedoch keine Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen würden, würden das Chota Nagpur Plateau und Bangladesch diese Schwelle erreichen. Andere Gebiete Indiens würden ohne Klimaanlage (plus 35°C) fast unbewohnbar werden. Indien habe dagegen eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Es sei Unterzeichner der Pariser Vereinbarung und habe sich verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 teilweise durch die Nutzung von Sonnenenergie um 33 bis 35 Prozent unter das Niveau von 2005 zu bringen, obwohl das Land weiterhin auf Kohle angewiesen wäre.



3. Strukturell schwache Handelsbilanz



Angesichts einer Verlangsamung des Verarbeitenden Gewerbes und der Schwellenländer hänge eine Erholung der Exporte zum Teil davon ab, dass sich das chinesische Wachstum innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate erhole. "Dies wäre eine zyklische Erholung, während das Problem für Indien ein strukturelles ist, da es eine anhaltend negative Handelsbilanz aufrechterhält. Das verarbeitende Gewerbe scheint unterentwickelt zu sein (15 Prozent des BIP) und ist nicht in der Lage, von einer steigenden Anzahl gebildeter Jugendlicher zu profitieren", so der Makrostratege. Tatsächlich sei nur eines der Top-10-Unternehmen Indiens eine globale Marke, Tata Motors (ISIN US8765685024/ WKN A0DJ9M). Zu beachten sei das anhaltende Problem einer starken Abhängigkeit von Rohstoffimporten, vor allem von Energie, Kohle und Gold.



4. Langfristiges Problem: Produktivität



"Eines der Hauptprobleme für einen relativ schwachen Konsum und Export ist, dass die Produktivität der indischen Wirtschaft seit einiger Zeit relativ niedrig ist. Im Wesentlichen werden Arbeitsplätze und Sektoren gefördert, die noch intensiv an Arbeitskräften sind, und dies zu einer Zeit, in der das Kapital und nicht der Mensch zunehmend eine Rolle spielen sollten", sage Galy. Ein großer Teil der Wirtschaft bestehe aus kleinen Unternehmen mit wenig Zugang zur Innovation (Livemint). Die Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern in so kleinen Unternehmen sei wahrscheinlich ein wichtiges Thema. Vor diesem Hintergrund dürften die Haushalte den Konsum und größere Investitionen begrenzen. Die Regierung habe die Bereitschaft gezeigt, auf neue ausländische Wettbewerbe und Ideen zu setzen, wenn auch nur in begrenztem Umfang. So erlaube die Regierung im aktuellen Haushalt beispielsweise im Rahmen der Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen 100 Prozent (von 49 Prozent) in Versicherungsvermittlern.



"Wichtiger ist, dass die Regierung Sektoren wie Luftfahrt, Medien, Versicherung und Animation (CNBC) öffnet, die deflationär sind. Lokale Beschaffungsbeschränkungen für ausländische Direktinvestitionen im Einzelhandelssektor werden gelockert", meine Galy.



Zusammenfassend sei in Indien Geduld geboten. "Es kann noch ein bis zwei Quartale dauern, bis das Wachstum sich umkehrt. Bis dahin dürften Sektoren, die auf die Nachfrage angewiesen sind, weiterhin Schwierigkeiten haben", schließe der Experte. (17.07.2019/ac/a/m)







